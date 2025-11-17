Hernán Medford calienta el clásico centroamericano y lanza dardo a Costa Rica y Honduras: "Sería un fracaso total"

"El clásico no se lo quita nadie, pero sí es un clásico que decepciona. Las dos selecciones no han rendido lo que deben. Y si cualquiera de los dos llega al Mundial, tampoco se puede esperar mucho", añadió Medford sobre la posibilidad de que Honduras o Costa Rica pueda lograr la clasificación a la Copa del mundo.Ante la eliminatoria que realizó la selección tica bajo el mando de <b>Miguel Herrera</b>, Hernán fue claro, "Culpables también los jugadores, eso hay que aclararlo, el futbolista también tiene responsabilidades, la dirigencia igual. Al Piojo lo obligaron a rodearse de costarricenses que lo aconsejaron mal, no es lo mismo estar en México. Este no es el tema, si es buen o mal DT, sino que no se adaptó al ambiente, por eso estamos a un partido de quedar fuera del Mundial. Honduras está igual, pero Costa Rica está más cerca de no ir".