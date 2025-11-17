Hernán Medford calienta el clásico centroamericano y lanza dardo a Costa Rica y Honduras: "Sería un fracaso total"

Cada vez falta menos para una nueva edición del clásico centroamericano entre Costa Rica y Honduras, quienes se disputarán junto a Haití el boleto para ir directamente a la Copa del mundo United 2026. A pesar que es el conjunto caribeño quien tomó favoritismo para lograr el pase al mundial, los ticos y los catrachos, buscarán el milagro de los nicaragüenses para lograr la hazaña. Costa Rica recibe a Honduras en el estadio Nacional de San José este martes 18 de noviembre a las 7:00 PM en la última jornada de la eliminatoria mundialista, simultáneamente se estará jugando en el inmueble Ergilio Hato en Curazao, el Haití contra Nicaragua. VER TABLA DE POSICIONES ELIMINATORIAS Hernán Medford director técnico costarricense, atendió a diversos medios de comunicación en la previa del encuentro, en el que expresó, "Es un clásico devaluado, un poco después de lo que pasó en los partidos donde los costarricenses esperábamos ganar, los hondureños también, y hoy estamos peligrando los dos de quedar fuera de un Mundial". El "Pelícano" mostró su descontento al ver a ambas selecciones usando la calculadora para poder clasificar a la Copa del Mundo, "No es normal, sería un fracaso total. No ha terminado, falta el último partido. Veo que Honduras tiene más posibilidades que Costa Rica. Costa Rica depende de otros resultados, entonces no puede ser que hayamos llegado a estas instancias: a un partido de estar fuera de un Mundial. Una eliminatoria que pensábamos más sencilla, ahora que no están las tres selecciones grandes del área, vean cómo se nos complicó".

"El clásico no se lo quita nadie, pero sí es un clásico que decepciona. Las dos selecciones no han rendido lo que deben. Y si cualquiera de los dos llega al Mundial, tampoco se puede esperar mucho", añadió Medford sobre la posibilidad de que Honduras o Costa Rica pueda lograr la clasificación a la Copa del mundo. Ante la eliminatoria que realizó la selección tica bajo el mando de Miguel Herrera, Hernán fue claro, "Culpables también los jugadores, eso hay que aclararlo, el futbolista también tiene responsabilidades, la dirigencia igual. Al Piojo lo obligaron a rodearse de costarricenses que lo aconsejaron mal, no es lo mismo estar en México. Este no es el tema, si es buen o mal DT, sino que no se adaptó al ambiente, por eso estamos a un partido de quedar fuera del Mundial. Honduras está igual, pero Costa Rica está más cerca de no ir".