Rolando Fonseca: "Si el “Fantasma” saca el resultado en Haití, debería dirigir el Mundial porque sería quien salvó a Costa Rica"

Directo, sin filtros y muy crítico en sus expresiones, Rolando Fonseca, exjugador de la Selección de Costa Rica y mundialista en Corea Japón 2022 lanza duras declaraciones en contra de Miguel El Piojo Herrera, entrenador del seleccionado tico, a quien culpa de que la "Sele" no tenga identidad. Dirigiendo su equipo Sub-10 en su academia de fútbol "RF7" ubicada en la zona de Belén, el 'Rolo' atendió en EXCLUSIVA a los enviados de Diario DIEZ, donde soltó bombas en sus declaraciones y expresó su sentimiento. Apuntó al ángulo, así como lo hacía cuando era al delantero de la Tricolor.

Dice que en Costa Rica se sigue viviendo de la generación que triunfó en Brasil 2014 y por eso se convocaron a los cuatro experimentados y no se trabajo la sangre nueva. Revela que si los ticos hacen el milagro y clasifica al Mundial, deberían de llevar al "Fantasma" Figueroa a dirigir a los ticos ya que fue él quien hizo su trabajo venciendo a Honduras.

¿Qué tal Rolo, cómo le va?



Aquí estamos en la Asunción de Belén, se llama RF7 Soccer Academy. Acabamos de terminar uno de los partidos de todo el fin de semana de lo que hemos tenido con los niños. — ¿Y qué tal su vida ahora fuera del fútbol? Imagino que esto es lo suyo, siempre seguir ligado al fútbol.



Es parte de... digamos, el único ligamen que me tiene el fútbol es esta parte, los niños, la formación y posteriormente a eso disfrutar la familia, los nietos ahora. VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA ELIMINATORIA — ¿Ya tiene la licencia para ser entrenador?



Sí, desde hace 10 años la tenemos. — ¿Pero todavía está para llegar a primera división o le gusta más la formación?



Me encanta más la formación, pues no hacemos nada en primera división si no formamos. Es una parte en la que hay que meterse mucho. Creo que los países destinamos muchos recursos para los equipos de primera división y la liga menor, que al final es donde usted forma, pule y le da crédito en la formación integral al niño, es donde nadie invierte. — ¿Qué le dejó el fútbol a usted en su larga carrera exitosa, a nivel de selección y clubes?



Del fútbol lo único que quiero rescatar es que gracias a Dios me dejó una familia, algo que realmente agradezco. Si alguien me dijera “¿dónde están sus millones?”, digo: en la familia, en el hogar. Lo demás es efímero; las alegrías llegan, seas campeón y al día siguiente ya no sirve nada. Puedes meter goles, jugar lo mejor que quieras, pero al día siguiente ya no sirve nada. Lo que perdura, lo que trasciende, eso se logra.

— Ahorita se viene el partido Costa Rica–Honduras por un boleto al Mundial. ¿Usted le anotó muchos goles a Honduras?



Sí, tuve la dicha de anotar diferentes goles en distintos torneos, pero creo que el partido del martes es un volado, una lotería. — ¿Por qué dice que es un volado?



Porque son dos selecciones inconstantes. Costa Rica hoy no ha arrancado, empezó con muchas dudas de plantel, sinergia entre jugadores y cuerpo técnico. No hay un convencimiento claro de la idea de juego de Miguel Herrera y la interpretación en cancha ha sido mala, pésima, y eso se ve en los resultados. Es una lotería porque son dos selecciones muy emotivas. No sé qué pesará más: si la emotividad de “limpiarse la cara” y ganar, o esperar que Haití tropiece, lo cual sería un ridículo, pero puede pasar. Pero eso es lo que Costa Rica no debe hacer. — Cuando dice que no han evolucionado, ¿es culpa del futbolista por falta de talento o del entrenador y sus conceptos tácticos?



Hoy el fútbol es global. Ya no es “el Pavón y diez más”. Hoy la figura es el equipo. Véalo con Haití: es un equipo equilibrado y homogéneo. En Costa Rica buscamos chispazos, alguien que se salga del libreto y salve, pero eso ya se acabó. Costa Rica no ha sabido cerrar partidos, manejar diferencias. Eso es manejo del entrenador y jugador. El jugador es quien interpreta la cancha. — ¿Pesará el Estadio Nacional para Costa Rica ante Honduras?



Va a pesar lo emocional. Por eso digo que es un volado. Si gana Costa Rica o gana Honduras será un volado. El oído estará pendiente de Haití. Si Haití anota, ambas selecciones van a arriesgar. Costa Rica porque está obligada a ganar. — ¿Y Honduras? ¿Qué pasa si mete un gol Haití?



Es una rifa. Va a cambiar todo. Esperaremos el martes a ver qué nos regalan. — Todo mundo decía que sería entre Costa Rica y Honduras, pero apareció Haití. ¿Nadie esperaba a Haití?



No, porque se minimizó. Se menospreció a las islas. Igual pasó en los grupos de Guatemala y Surinam. Ojalá que pase Surinam. — ¿Es una eliminatoria loca o responde al fútbol que ha evolucionado?



Responde a la evolución. Hay equipos que ya no meten emoción, meten trabajo. En el fútbol debe ganar la razón, no la emoción. — Futbolísticamente, ¿quién es más en este momento?



Ninguno. — Si los dos quedan fuera, ¿qué pasa?



Estamos sorprendidos de lo que han presentado Costa Rica y Honduras. Cuando se hizo el sorteo, eran los dos que iban al Mundial. Pero aquí está la sorpresa. Dependemos de lo emotivo y no del método. — ¿Qué tanto pesa la experiencia de jugadores como Campbell, Celso Borges o Keylor Navas?



De nada sirve si no lo ponen en práctica. Ya no sirvió. El 90% indica que Costa Rica está fuera.

— ¿Usted ve a Costa Rica fuera?



Vamos a ponerle un santo a Nicaragua. Si Nicaragua hace algo diferente... Si el “Fantasma” saca ese resultado, debería dirigir el Mundial porque sería quien salvó a Costa Rica, si Costa Rica gana. — Un periodista decía que la mitad del premio debe ser para el Fantasma.



No echemos conjeturas a nadie. Cada quien es responsable de lo que dejó de hacer. Costa Rica y Honduras se jugarán un volado con el oído pendiente de Haití. — ¿Es esta la primera generación de Costa Rica que se ve así?



Hay una buena camada, pero no hay convencimiento en la idea del técnico. No hay sinergia. El sistema no es el adecuado. — Han tenido seis entrenadores en este proceso.



Eso no importa. El tiempo se perdió. Ninguno les dio identidad. Todos cambiaron. — ¿Todavía se vive del Mundial de 2014?



Por muchos, sí. Quedan cuatro de esa base de Brasil y en Costa Rica se sigue viviendo de eso (Brasil 2014). Por eso no hay identidad. — ¿Tuvo compañeros hondureños en Comunicaciones?



Sí: Nicolás Suazo, Tyson Núñez, Amado Guevara. Lo que diferenciaba antes era el hambre. Antes había que pasar por selección para dar el salto. Hoy es al revés. — ¿Qué le hizo falta a usted, siendo mundialista?



Nada. No me falta nada. Lo vivido nadie me lo quita. Lo que no logré ya no lo lograré. Lo que no gané hoy, mañana no se puede ganar. — ¿Cuál de los goles que hizo a Honduras recuerda más?



Tal vez el 2-2 aquí en Costa Rica al inicio de una eliminatoria rumbo a Japón y Corea 2002.