Rolando Fonseca: "Si el “Fantasma” saca el resultado en Haití, debería dirigir el Mundial porque sería quien salvó a Costa Rica"

Directo, sin filtros y muy crítico en sus expresiones, <b>Rolando Fonseca</b>, exjugador de la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/serie-historica-honduras-vs-costa-rica-en-suelo-costarricense-por-eliminatorias-mundialistas-FJ28219851" target="_blank"> <b>Selección de Costa Rica</a> </b>y mundialista en <b>Corea Japón 2022</b> lanza duras declaraciones en contra de<b> Miguel El Piojo Herrera</b>, entrenador del seleccionado tico, a quien culpa de que la "Sele" no tenga identidad.Dirigiendo su equipo Sub-10 en su academia de fútbol "RF7" ubicada en la zona de Belén, el 'Rolo' atendió en EXCLUSIVA a los enviados de Diario DIEZ, donde soltó bombas en sus declaraciones y expresó su sentimiento. Apuntó al ángulo, así como lo hacía cuando era al delantero de la Tricolor.