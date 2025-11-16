Luis Palma y su bonito gesto con aficionados hondureños que esperaron por muchas horas en el hotel de concentración

Pero Eduardo tenía que irse a casa y no pudo estar en el momento que <b>Luis Palma</b> bajó. Le comentaron a Luis que el fanático que buscaba la foto con él era un ceibeño, quien vivió en la colonia Suyapa de La Ceiba y dijo que iba a regresar. Después del breve encuentro, Palma volvió a subir custodiado por los dos guardaespaldas que cuidan a la Bicolor quienes están al pendiente que ningún extraño pueda hacer su ingreso a la zona de confort donde descansan los seleccionados nacionales para este lunes hacer el reconocimiento de cancha del estadio Nacional de San José.