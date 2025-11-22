Promesa hondureña rumbo a La Masía: Bryan Cano, de 15 años de edad, buscará brillar en prueba con el FC Barcelona

<b>¿Cómo vivió ese momento al darse cuenta de la noticia?</b> “Pues estaba mi mamá, ella me dijo que al final siempre era complicado, que es un viaje a otro país, mis papás se esfuerzan por mí y pues entendió el esfuerzo que hicieron ellos de poderme llevar allá”. También comentó que en el viaje que emprenderá lo acompañaran su papá, su mamá y su tía.<b>Sobre si existe las posibilidades de quedarse más tiempo expresó,</b> “Ellos dijeron que tal vez a los niños pequeños no les daban mucho seguimiento, pero que ya con los de mi edad particularmente les daban seguimiento, tal vez pedían videos o fotos para ver como seguía todos y darle seguimiento, y así ver si puedo tener una oportunidad más”.