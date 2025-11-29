¿Qué pasa con David Ruiz? La situación real que vive el hondureño en el Inter Miami

El 2025 ha sido un año de muchas complicaciones para el mediocampista hondureño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/david-ruiz-decide-jugar-seleccion-honduras-reinaldo-rueda-proceso-mundial-2026-CD15071131" target="_blank">David Ruiz</a></b> debido a las lesiones que lo han mantenido alejado de las canchas.Tanto en el<b> Inter Miami </b>como en la<b> Selección de Honduras</b>, el volante de 21 años la ha pasado mal y muchos juegos importantes los ha visto desde las gradas.