¿Qué pasó con Alberth Elis? El Marítimo tuvo acción y se mantiene en el podio en Portugal

El hondureño estuvo convocado en el encuentro desarrollado en el estadio do Maritimo y que finalizó empatado 1-1. La visita abrió el marcador por medio de Heinz Mörschel al minuto 79 y lo igualó Raphael Guzzo al 76.

Se disputó la jornada 5 de la segunda división de Portugal el Marítimo, donde milita Alberth Elis , tuvo participación este domingo 14 de septiembre frente al Vizela.

El delantero hondureño Alberth Elis solamente estuvo en la banca y no vio acción, no fue tomado en cuenta por el entrenador Vitor Matos como en el duelo anterior donde debutó jugando 6 minutos.

Viendo la tabla de posiciones de la segunda división de Portugal el Marítimo se encuentra en la tercera posición con 10 puntos en cinco jornadas. Esta plaza otorga una promoción contra el antepenúltima de la primera división.

El próximo encuentro del Marítimo será el sábado 20 de septiembre por la segunda ronda de la Taca de Portugal, visitan al Belenenses desde las 4 de la madrugada.

Mientras que por el torneo local será contra el líder Sporting Lisboa II el sábado 27 de septiembre a partir de las 4 de la madrugada de Honduras por la jornada 6.