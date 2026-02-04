Hondureño Andy Nájar toma decisión para la temporada 2026 con el Nashville de la MLS

El defensa hondureño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/andy-najar-messi-video-platica-inter-miami-nashville-mls-partido-NK27878467" target="_blank">Andy Nájar</a></b> ha firmado una extensión de contrato con Nashville SC que lo mantendrá en la MLS hasta el final de la temporada 2026, con una opción adicional para 2027, según anunció oficialmente el club este miércoles 4 de febrero.La extensión llega después de una campaña sobresaliente para el lateral derecho catracho, quien se ha convertido en una pieza clave del esquema técnico de <b>Nashville desde su llegada</b> para la temporada 2025.