Andy Najar cuenta la verdad: lo que hablaron con Messi en la goleada que sufrió ante Inter Miami en la MLS

Andy Najar y Leo Messi completaron la temporada regular de la MLS 2025 enfrentándose el pasado sábado. Nashville fue goleado por el Inter Miami (2-5) en una noche en la que el '10' argentino se exhibió con un triplete y una asistencia, y terminó ganando la Bota de Oro con 29 dianas. No fue el mejor partido para nuestro compatriota, que venía de disputar dos duelos eliminatorios con Honduras y veía desde el terreno de juego cómo Messi destrozaba a su defensa. Incluso, el catracho provocó un penal por una clara mano dentro del área que el rosarino no perdonó.

Más alla de la dolorosa goleada, una de las imágenes que llamó la atención entre la fanaticada hondureña fue una conversación que mantuvo Najar con el campeón del mundo. Un aficionado grabó desde las graderías el momento cuando ambos jugadores estaban en el centro del campo y charlaban. Esta plática fue revelada por el propio Andy este miércoles en una entrevista concedida al canal de Youtube, 'Esto es MLS'. El lateral fue consultado sobre lo que habló con Messi y asegura que solo le estaba consultando si Nashville tenía posibilidades de avanzar a playoffs. "¿Qué se estaban diciendo? ¿Se estaban haciendo amigos o rivales?", le preguntaron a Najar. "Sí, muchos familiares y amigos me reenviaron ese video. Simplemente estábamos hablando cómo íbamos a quedar en la tabla si ganábamos o perdíamos el partido. O si quedábamos fuera del playoffs. No era algo del otro mundo. Todo tranqui", desveló.