Andy Najar cuenta la verdad: lo que hablaron con Messi en la goleada que sufrió ante Inter Miami en la MLS

Más alla de la dolorosa goleada, una de las imágenes que llamó la atención entre la fanaticada hondureña fue una conversación que mantuvo <b>Najar </b>con el campeón del mundo. Un aficionado grabó desde las graderías el momento cuando ambos jugadores estaban en el centro del campo y charlaban.Esta plática fue revelada por el propio <b>Andy </b>este miércoles<b> </b>en una entrevista concedida al canal de Youtube, 'Esto es MLS'. El lateral fue consultado sobre lo que habló con <b>Messi </b>y asegura que solo le estaba consultando si <b>Nashville </b>tenía posibilidades de avanzar a playoffs."¿Qué se estaban diciendo? ¿Se estaban haciendo amigos o rivales?", le preguntaron a <b>Najar</b>. "Sí, muchos familiares y amigos me reenviaron ese video. Simplemente estábamos hablando cómo íbamos a quedar en la tabla si ganábamos o perdíamos el partido. O si quedábamos fuera del playoffs. No era algo del otro mundo. Todo tranqui", desveló.