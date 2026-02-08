Legionarios

¡Regreso amargo para Kervin Arriaga! Así fue la fea lesión que sufrió en la nueva derrota del Levante en España

El volante hondureño volvió a la acción después de cuatro semanas, pero nuevamente se lesionó en el fútbol de España.

El mediocampista hondureño Kervin Arriaga regresó a las canchas de la Liga de España al tener participación con el Levante, luego de varias semanas sin actividad. El catracho ingresó de cambio y disputó todo el segundo tiempo en el compromiso ante el Athletic Club.

El partido terminó con derrota 4-2 para el Levante en un duelo complicado, en el que el equipo granota tuvo que disputar más de 75 minutos con un hombre menos, situación que condicionó el desarrollo del encuentro y obligó a redoblar esfuerzos en defensa.

Arriaga no tenía acción desde el pasado 11 de enero, cuando fue titular en el empate 1-1 frente al Espanyol. Su regreso representaba una oportunidad importante para volver a tomar ritmo competitivo en un momento clave de la temporada.

Sin embargo, el encuentro no terminó de la mejor manera para el hondureño, ya que salió lesionado al minuto 90+7 tras un fuerte choque con el portero del Athletic Club, Unai Simón. La jugada generó preocupación, aunque el árbitro no sancionó con tarjeta roja al guardameta español debido a que el mediocampista se encontraba en posición adelantada.

Así fue el feo encontronazo entre Unai Simón y Kervin Arriaga.

 (Mario O. Figueroa)

El cuerpo técnico y la afición del Levante quedaron a la espera de conocer el alcance de la lesión del futbolista hondureño, quien venía buscando recuperar continuidad y aportar equilibrio en la zona media del campo.

Con esta derrota, el Levante se mantiene en la penúltima posición de la Liga de España y ahora se encuentra a cinco puntos de la zona de salvación, por lo que el equipo afronta un panorama complicado en la lucha por la permanencia en la máxima categoría.

