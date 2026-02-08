¡Regreso amargo para Kervin Arriaga! Así fue la fea lesión que sufrió en la nueva derrota del Levante en España

Arriaga no tenía acción desde el pasado 11 de enero, cuando fue titular en el empate 1-1 frente al Espanyol. Su regreso representaba una oportunidad importante para volver a tomar ritmo competitivo en un momento clave de la temporada.Sin embargo, el encuentro no terminó de la mejor manera para el hondureño, ya que salió lesionado al minuto 90+7 tras un fuerte choque con el portero del Athletic Club, Unai Simón. La jugada generó preocupación, aunque el árbitro no sancionó con tarjeta roja al guardameta español debido a que el mediocampista se encontraba en posición adelantada.