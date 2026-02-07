Dereck Moncada muestra el golpe que sufrió tras marcar doblete en Colombia y confiesa: "Él es mi referente, sigo sus pasos"

Pero todo quedó en un pequeño susto, pues el exjugador de <b>Olimpia </b>se recuperó y atendió a los medios de comunicación en la zona mixta tras el duelo para hablar sobre una de las noches más especiales de su corta carrera."Sabíamos el partido que veníamos a jugar, el equipo contrario no empezó de la mejor manera, pero sabíamos que sería un rival difícil y gracias a Dios sacamos el resultado prositivo", declaró <b>Dereck </b>en los micrófonos de Win Sports."La verdad que lo trabajamos y analizamos durante la semana al rival y todo salió como los planeamos con el cuerpo técnico", explicó.Seguidamente, el periodista le pidió a su camarográfo que mostrara el golpe que sufrió <b>Dereck </b>durante el partido y el hondureño se lo tomó con calma. "Me siento alegre, agradecido con Dios por darle victoria al equipo, estamos trabajando, es un nuevo comienzo, una nueva historia, lo que podamos aportar al equipo lo haremos", sostuvo.