Dereck Moncada muestra el golpe que sufrió tras marcar doblete en Colombia y confiesa: "Él es mi referente, sigo sus pasos"

Dereck Moncada volvió a sacudir las redes en el fútbol de Colombia. El delantero hondureño firmó anoche un doblete para la ajustada victoria del Internacional de Bogotá sobre Medellín (1-2) en el partido correspondiente a la jornada 5, y que coloca a su equipo en la cima. Sin embargo, el joven atacante tuvo que abandonar el encuentro en el segundo tiempo tras sufrir una dura entrada. Cuando se jugaban 57 minutos, Moncada fue retirado en camilla y le dio ingreso al mediocampista Rubén Manjarrés.

Pero todo quedó en un pequeño susto, pues el exjugador de Olimpia se recuperó y atendió a los medios de comunicación en la zona mixta tras el duelo para hablar sobre una de las noches más especiales de su corta carrera. "Sabíamos el partido que veníamos a jugar, el equipo contrario no empezó de la mejor manera, pero sabíamos que sería un rival difícil y gracias a Dios sacamos el resultado prositivo", declaró Dereck en los micrófonos de Win Sports. "La verdad que lo trabajamos y analizamos durante la semana al rival y todo salió como los planeamos con el cuerpo técnico", explicó. Seguidamente, el periodista le pidió a su camarográfo que mostrara el golpe que sufrió Dereck durante el partido y el hondureño se lo tomó con calma. "Me siento alegre, agradecido con Dios por darle victoria al equipo, estamos trabajando, es un nuevo comienzo, una nueva historia, lo que podamos aportar al equipo lo haremos", sostuvo.