Marathón vs Real España EN VIVO: ¡No se guardan nada! Las alineaciones confirmadas para el primer derbi del Clausura

¡Derbi en San Pedro Sula! Hoy no es un día cualquiera, el Marathón y Real España se ven las caras por primera vez en el Clausura 2026, para protagonizar el clásico de la jornada 4 del torneo, en un juego que promete muchas emociones.

Ambos equipos se ponen a prueba esta tarde. El Estadio Yankel Rosenthal vuelve a ver acción y qué mejor, que un partidazo para medir las fuerzas del Monstruo y la Máquina, en busca de alcanzar el tan anhelado liderato de la actual campaña.

El clásico por la jornada 4 del Clausura 2026 comenzará a las 3:00 pm en el Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. Será el primero de la jornada de este domingo y se podrá ver por medio del canal de Deportes TVC. También lo puedes seguir en el minuto a minuto de www.diez.hn.

MARATHÓN: 23- César Samudio; 22- Maylor Núñez, 2- Henry Figueroa, 4- Javier Rivera, 19- José Aguilera; 5- Francisco Martínez, 7- Isaac Castillo, 10- Damin Ramírez, 17- Alexy Vega; 11- Nicolás Messiniti y 79- Rubilio Castillo.

REAL ESPAÑA: 22- Luis López; 28- Carlos Mejía, 6- Devron García, 19- Daniel Aparicio, 5- Franklin Flores; 14- Jack Baptiste, 7- Gonzalo Ritacco, 8- Antony García, 10- Jhow Benavidez, 18- Darixon Vuelto; 30- David Sayago.