Liga Hondubet

Marathón vs Real España EN VIVO: ¡No se guardan nada! Las alineaciones confirmadas para el primer derbi del Clausura

EN DIRECTO | Marathón y Real España se miden a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Yankel Rosenthal.

INICIA: 3:00 PM
Marathón
Marathón
-
Real España
Real España
-
  • Marathón vs Real España EN VIVO: ¡No se guardan nada! Las alineaciones confirmadas para el primer derbi del Clausura

    Real España visita al Marathón en el Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. FOTOS: Neptalí Romero | Héctor Paz.

     Mario O. Figueroa
2026-02-08

¡Derbi en San Pedro Sula! Hoy no es un día cualquiera, el Marathón y Real España se ven las caras por primera vez en el Clausura 2026, para protagonizar el clásico de la jornada 4 del torneo, en un juego que promete muchas emociones.

Ambos equipos se ponen a prueba esta tarde. El Estadio Yankel Rosenthal vuelve a ver acción y qué mejor, que un partidazo para medir las fuerzas del Monstruo y la Máquina, en busca de alcanzar el tan anhelado liderato de la actual campaña.

El clásico por la jornada 4 del Clausura 2026 comenzará a las 3:00 pm en el Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. Será el primero de la jornada de este domingo y se podrá ver por medio del canal de Deportes TVC. También lo puedes seguir en el minuto a minuto de www.diez.hn.

MARATHÓN: 23- César Samudio; 22- Maylor Núñez, 2- Henry Figueroa, 4- Javier Rivera, 19- José Aguilera; 5- Francisco Martínez, 7- Isaac Castillo, 10- Damin Ramírez, 17- Alexy Vega; 11- Nicolás Messiniti y 79- Rubilio Castillo.

REAL ESPAÑA: 22- Luis López; 28- Carlos Mejía, 6- Devron García, 19- Daniel Aparicio, 5- Franklin Flores; 14- Jack Baptiste, 7- Gonzalo Ritacco, 8- Antony García, 10- Jhow Benavidez, 18- Darixon Vuelto; 30- David Sayago.

AQUÍ PODES SEGUIR EL MINUTO A MINUTO

Unirme al canal de noticias
Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
Liga Nacional
|
Marathón
|
Real España
|