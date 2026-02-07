Espinel halaga a Onan, se refiere al estreno de la promesa de Olimpia y advierte al América: "Va a ser un partido largo"

El triunfo reciente dejó varias conclusiones para <b>Eduardo Espinel</b> <b>Olimpia</b>, entre ellas el debut del joven<b> Onan Rodríguez,</b> quien respondió con personalidad en una cancha complicada y dejó buenas sensaciones para el cuerpo técnico.El equipo que salió en el once titular, con presencia de varios futbolistas que venían teniendo pocos minutos, mostró orden y compromiso, aspectos que serán claves de cara al decisivo duelo de vuelta ante el América en México.Sin embargo, el uruguayo comentó que para aspirar al batacazo, el conjunto albo deberá mejorar en la generación de juego, tener mayor precisión en los últimos metros y sostener la concentración durante todo el partido. ¿Qué dijo de Santiago Ramírez?