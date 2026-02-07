Liga Hondubet

Motagua busca la cima y Victoria quiere salir del descenso en la Liga Hondubet: hora y canal dónde ver el duelo

Motagua y Victoria se enfrentan en un partido que promete emociones en la jornada 4 del Clausura 2026.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Hondubet de Honduras continúa su curso y sigue regalando emociones, sorpresas y enfrentamientos atractivos en esta nueva edición del campeonato. La jornada 4 promete partidos claves que comenzarán a marcar el rumbo de los equipos en la tabla de posiciones.

Uno de los duelos llamativos del fin de semana será el que protagonizarán Motagua y Victoria, quienes se verán las caras en un choque que despierta expectativas tanto por el momento de ambos clubes como por la necesidad de sumar puntos en esta etapa temprana del torneo.

El Victoria afronta este compromiso como visitante con la obligación de seguir acumulando unidades que le permitirán escalar posiciones y alejarse de los últimos lugares de la tabla general. El conjunto ceibeño sabe que cada punto cuenta y buscará dar la sorpresa en una cancha complicada.

Por su parte, Motagua se ubica en la zona media de la clasificación, aunque con dos partidos pendientes: el correspondiente a esta jornada y el duelo que descansó en la fecha uno. Los azules intentarán aprovechar esta oportunidad para seguir sumando y meter presión a los equipos que pelean en la parte alta.

En cuanto a los antecedentes recientes, Victoria llega motivada tras rescatar un valioso empate en la jornada tres frente a Marathón, mientras que Motagua también igualó en su último compromiso ante Real España, resultado que dejó sensaciones mixtas en el conjunto capitalino.

El juego tendrá un horario de comienzo a las 7:30 pm, hora de Honduras. Será transmitida por Deportes TVC y podrá seguir minuto a minuto en DIARIO DIEZ.

