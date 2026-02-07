Liga Hondubet

Lobos UPNFM vs Olimpia EN VIVO: hora y dónde ver la jornada 4 de la Liga Hondubet de Honduras

EN DIRECTO | Olimpia visita a Lobos UPNFM por la jornada 4 del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

INICIA: 5:15 PM
UPNFM
UPNFM
-
Olimpia
Olimpia
-
    Lobos recibe al Olimpia en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.

    Mario O. Figueroa
2026-02-07

¡Qué partidazo el que se viene! Olimpia visita la complicada aduana de Choluteca, en donde buscará regresar al triunfo tras perder ante el América en la ida de los 16avos de final de la Champions de Concacaf.

El Rey de Copas es tercero con cinco puntos, pero una victoria lo colocaría como el líder absoluto. Lobos, por su parte, tiene tres empates en sus primeras tres presentaciones en el Clausura. Se viene un duelazo con un Olimpia que seguramente reservará sus máximas figuras. El duelo comienza a las 5:15 PM y va por Deportes TVC.

AQUÍ PODES SEGUIR EL MINUTO A MINUTO

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
