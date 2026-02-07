Lobos UPNFM vs Olimpia EN VIVO: hora y dónde ver la jornada 4 de la Liga Hondubet de Honduras

¡Qué partidazo el que se viene! Olimpia visita la complicada aduana de Choluteca, en donde buscará regresar al triunfo tras perder ante el América en la ida de los 16avos de final de la Champions de Concacaf.

El Rey de Copas es tercero con cinco puntos, pero una victoria lo colocaría como el líder absoluto. Lobos, por su parte, tiene tres empates en sus primeras tres presentaciones en el Clausura. Se viene un duelazo con un Olimpia que seguramente reservará sus máximas figuras. El duelo comienza a las 5:15 PM y va por Deportes TVC.