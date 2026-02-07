América realiza el fichaje de su "Vinicius" y se confirmó otra baja previo al duelo decisivo contra Olimpia

Vinícius Moreira de Lima, de 25 años, es un zaguero con buena salida de balón, fortaleza física y experiencia en el fútbol brasileño, características que han convencido a la directiva americanista y al cuerpo técnico, que buscan solidez defensiva tras algunos ajustes recientes en la plantilla.

El Club América se encuentra muy cerca de concretar un nuevo refuerzo internacional. Las Águilas avanzan de manera firme en las negociaciones para fichar al defensor brasileño Vinícius Moreira de Lima , actual jugador del Fluminense, en una operación que reforzaría la zona baja del conjunto azulcrema de cara a los compromisos decisivos del semestre.

OTRA BAJA

La inminente llegada del brasileño coincide con la salida del chileno Igor Lichnovsky, quien no continuará en el club. El defensor sudamericano ha perdido protagonismo en las últimas semanas y su salida liberó una plaza importante en la zaga, además de abrir espacio en el plantel para el nuevo fichaje extranjero.

Lichnovsky dejó a las Águilas luego de su extensa trayectoria por México, militando en Necaxa, Cruz Azul y Tigres, para ser el nuevo jugador del Fatih Karagümrük de la Superliga de Turquía.

OLIMPIA EN EL HORIZONTE

Mientras se define el mercado de pases, el América mantiene el foco en la cancha. Las Águilas se preparan para el juego de vuelta ante Olimpia, programado para el miércoles 11 de febrero, un compromiso crucial de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El América derrotó 2-1 al Olimpia en el juego de ida disputado el pasado martes 3 de febrero en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa.

La vuelta será este miércoles 11 de febrero desde las 7 de la noche en el estadio Ciudad de Deportes ubicado en la Ciudad de México. Pero antes, el León visita a Lobos UPNFM (5:15 pm) en la Liga Hondubet y las Águilas reciben a los Rayados de Monterrey (9:10 pm) por la Liga MX. Ambos juegos serán hoy.