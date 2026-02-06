Ritacco palpita su primer derbi con Real España, expone las claves para ganar y avisa a Marathón: "Estamos líderes"

El volante también habló de lo que significa disputar su primer clásico de la ciudad, la responsabilidad que implica un partido de esta magnitud y el buen arranque que ha tenido el equipo aurinegro en el torneo Clausura , un inicio que ha fortalecido la confianza del plantel y que ahora buscan consolidar en uno de los encuentros más importantes del calendario.

El mediocampista argentino Gonzalo Ritacco ya vive con intensidad el derbi sampedrano y, en declaraciones recientes, compartió sus sensaciones de cara al esperado duelo, destacando las claves que, a su criterio, pueden inclinar la balanza a favor de Real España .

Viendo la intensidad de la afición del Real España, ¿qué promete para este clásico que es tan importante en la ciudad?

Compromiso, entrega para este partido. Sabemos que es un partido muy importante para la ciudad, para el equipo, para nuestra afición, que es la más grande de la ciudad. Entonces, bueno, intentaremos volcar todo lo que venimos trabajando y, sobre todo, estos partidos sabemos que son clásicos, que son partidos especiales. Así que, bueno, vamos a volcar todo ese compromiso, esa entrega que la afición espera de nosotros.

Esto sería el repunte del campeonato en un clásico. ¿Cómo se siente el equipo por dentro? ¿Cómo está el grupo?

Quizás es un partido importante, pero bueno, lo tomamos como es. Sabemos el rival también que tenemos enfrente, un buen equipo. Y nosotros, bueno, vamos a ir a jugarlo con nuestras armas, con lo que venimos, con la idea que viene volcando el profe. Y la verdad que lo que respecta al equipo, bien. El equipo está muy unido, que eso es muy importante. Tenemos un grupo muy sano, que la verdad que cualquiera que juegue lo va a hacer de la mejor manera. Y eso hace que tengamos una competencia alta para el mejor rendimiento del equipo.

Gonzalo, ganar un clásico, además de, por supuesto, los tres puntos, ¿qué más representa para un futbolista?

Sí, es un partido, como se dice, a veces de seis puntos, ¿no? Más que nada por el envión anímico que tiene. Pero bueno, creo que tenemos jugadores experimentados que ya han jugado bastante este tipo de partidos. Entonces, eso nos va a servir para poder lograrlo, ¿no? Sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, nosotros vamos a ir a ganar.

¿Qué te han dicho los compañeros sobre los clásicos sampedranos? ¿Cómo te los han descrito?

Son partidos duros, trabados a veces. Pero bueno, sabemos que quizás en todas las partes del mundo los clásicos son muy similares, ¿no? Y más cuando son derbis de la ciudad. Sabemos que está esa rivalidad, pero bueno, estos partidos hay que jugarlos con inteligencia. Sí con el corazón, pero también con inteligencia para poder ganarlo y que nosotros podamos estar más finos en el último cuarto.

Tu segundo clásico ya en Honduras, ¿qué expectativas tenés sobre este? Pensando que es como visitante ante Marathón

Realmente nosotros no miramos si es visitante o de local. Este equipo tiene la mentalidad de salir a ganar a todas las canchas y de jugar de la misma manera. Lo hemos demostrado en estas tres fechas. Así que la idea nuestra es ir a proponer lo que venimos haciendo e ir a buscar el partido desde el primer comienzo. Así que las expectativas son obviamente la entrega, el compromiso y, bueno, Dios mediante, poder tener la victoria y darle esa alegría a la afición que tanto espera.