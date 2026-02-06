Ritacco palpita su primer derbi con Real España, expone las claves para ganar y avisa a Marathón: "Estamos líderes"

<b>Una de las defensas más sólidas a las que van a enfrentar, ¿ha variado la propuesta, ha variado la forma de juego para este clásico o se mantienen los mismos?</b>No, realmente nosotros vamos a seguir con la misma idea de juego que venimos desplegando, que quiere el profe. La verdad que de a poco nos vamos adaptando de la mejor manera. Y bueno, el otro día creo que se notó, si bien no se reflejó en el resultado lo que queríamos, pero sí se vio, en una opinión personal, un equipo superior a Motagua el otro día. Así que bueno, vamos a tratar de hacer lo mismo de visitante, sea la defensa que esté. <b>¿Qué te ha parecido hasta el momento el arranque que ha tenido el equipo en este torneo?</b>Un arranque positivo, un arranque muy positivo. Estamos de líderes ahí en la tabla, invictos, así que hay que seguir por esta senda. Todavía no ganamos nada, hay que seguir trabajando con humildad porque es la realidad, todavía no hemos conseguido nada. Pero bueno, hay que ir dando paso a paso y yo creo que eso va a hacer que la afición, los medios de comunicación se contagien de eso y, bueno, de a poquito podamos ir construyendo un equipo que esté para cosas importantes.<b>Gonzalo, luego de tres partidos aquí en Honduras, ¿qué te has encontrado en el fútbol hondureño? ¿Qué te ha parecido en una opinión personal?</b><b>M</b>e parece un fútbol bastante dinámico, un fútbol físico, de grandes jugadores, grandes talentos. El jugador hondureño veo que tiene bastante talento. No me sorprende porque por ahí antes de llegar estuve viendo algunos partidos, pero hoy que estoy acá, la verdad que me da gusto y me siento muy cómodo. La verdad que los chicos me han tratado de la mejor manera, no solo los chicos, sino el cuerpo técnico, la dirigencia. La verdad que estoy muy contento en el lugar donde estoy.<b>Antes hablabas de la competencia interna que hay dentro del equipo, ¿qué tanto te potencia al tener jugadores como Roberto Osorto y Jhow Benavídez peleando ese puesto dentro del campo?</b>Sí, seguramente eso es lo que en el día a día a uno lo hace crecer. Cuando uno tiene jugadores de esa calidad como yo, como Roberto, la verdad que eso lo hace a uno seguir mejorando y no aflojar. Sin duda, seguramente vamos a jugar muchos partidos juntos y también es un poco ir conociéndonos dentro del campo porque es la realidad.