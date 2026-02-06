Liga Nacional

Ritacco palpita su primer derbi con Real España, expone las claves para ganar y avisa a Marathón: "Estamos líderes"

El volante sudamericano mencionó que el futbolista hondureño tiene talento, no ve favorito a nadie y avisa a Marathón a horas del derbi sampedrano.

2026-02-06

El mediocampista argentino Gonzalo Ritacco ya vive con intensidad el derbi sampedrano y, en declaraciones recientes, compartió sus sensaciones de cara al esperado duelo, destacando las claves que, a su criterio, pueden inclinar la balanza a favor de Real España.

El volante también habló de lo que significa disputar su primer clásico de la ciudad, la responsabilidad que implica un partido de esta magnitud y el buen arranque que ha tenido el equipo aurinegro en el torneo Clausura, un inicio que ha fortalecido la confianza del plantel y que ahora buscan consolidar en uno de los encuentros más importantes del calendario.

EN CONFERENCIA

Viendo la intensidad de la afición del Real España, ¿qué promete para este clásico que es tan importante en la ciudad?

Compromiso, entrega para este partido. Sabemos que es un partido muy importante para la ciudad, para el equipo, para nuestra afición, que es la más grande de la ciudad. Entonces, bueno, intentaremos volcar todo lo que venimos trabajando y, sobre todo, estos partidos sabemos que son clásicos, que son partidos especiales. Así que, bueno, vamos a volcar todo ese compromiso, esa entrega que la afición espera de nosotros.

Esto sería el repunte del campeonato en un clásico. ¿Cómo se siente el equipo por dentro? ¿Cómo está el grupo?

Quizás es un partido importante, pero bueno, lo tomamos como es. Sabemos el rival también que tenemos enfrente, un buen equipo. Y nosotros, bueno, vamos a ir a jugarlo con nuestras armas, con lo que venimos, con la idea que viene volcando el profe. Y la verdad que lo que respecta al equipo, bien. El equipo está muy unido, que eso es muy importante. Tenemos un grupo muy sano, que la verdad que cualquiera que juegue lo va a hacer de la mejor manera. Y eso hace que tengamos una competencia alta para el mejor rendimiento del equipo.

Gonzalo, ganar un clásico, además de, por supuesto, los tres puntos, ¿qué más representa para un futbolista?

Sí, es un partido, como se dice, a veces de seis puntos, ¿no? Más que nada por el envión anímico que tiene. Pero bueno, creo que tenemos jugadores experimentados que ya han jugado bastante este tipo de partidos. Entonces, eso nos va a servir para poder lograrlo, ¿no? Sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, nosotros vamos a ir a ganar.

¿Qué te han dicho los compañeros sobre los clásicos sampedranos? ¿Cómo te los han descrito?

Son partidos duros, trabados a veces. Pero bueno, sabemos que quizás en todas las partes del mundo los clásicos son muy similares, ¿no? Y más cuando son derbis de la ciudad. Sabemos que está esa rivalidad, pero bueno, estos partidos hay que jugarlos con inteligencia. Sí con el corazón, pero también con inteligencia para poder ganarlo y que nosotros podamos estar más finos en el último cuarto.

Tu segundo clásico ya en Honduras, ¿qué expectativas tenés sobre este? Pensando que es como visitante ante Marathón

Realmente nosotros no miramos si es visitante o de local. Este equipo tiene la mentalidad de salir a ganar a todas las canchas y de jugar de la misma manera. Lo hemos demostrado en estas tres fechas. Así que la idea nuestra es ir a proponer lo que venimos haciendo e ir a buscar el partido desde el primer comienzo. Así que las expectativas son obviamente la entrega, el compromiso y, bueno, Dios mediante, poder tener la victoria y darle esa alegría a la afición que tanto espera.

Gonzalo Ritacco palpita el derbi sampedrano que se disputará el domingo 8 de febrero en el Estadio Yankel Rosenthal de SPS. FOTOS: Héctor Paz.

 (Mario O. Figueroa)

Una de las defensas más sólidas a las que van a enfrentar, ¿ha variado la propuesta, ha variado la forma de juego para este clásico o se mantienen los mismos?

No, realmente nosotros vamos a seguir con la misma idea de juego que venimos desplegando, que quiere el profe. La verdad que de a poco nos vamos adaptando de la mejor manera. Y bueno, el otro día creo que se notó, si bien no se reflejó en el resultado lo que queríamos, pero sí se vio, en una opinión personal, un equipo superior a Motagua el otro día. Así que bueno, vamos a tratar de hacer lo mismo de visitante, sea la defensa que esté.

¿Qué te ha parecido hasta el momento el arranque que ha tenido el equipo en este torneo?

Un arranque positivo, un arranque muy positivo. Estamos de líderes ahí en la tabla, invictos, así que hay que seguir por esta senda. Todavía no ganamos nada, hay que seguir trabajando con humildad porque es la realidad, todavía no hemos conseguido nada. Pero bueno, hay que ir dando paso a paso y yo creo que eso va a hacer que la afición, los medios de comunicación se contagien de eso y, bueno, de a poquito podamos ir construyendo un equipo que esté para cosas importantes.

Gonzalo, luego de tres partidos aquí en Honduras, ¿qué te has encontrado en el fútbol hondureño? ¿Qué te ha parecido en una opinión personal?

Me parece un fútbol bastante dinámico, un fútbol físico, de grandes jugadores, grandes talentos. El jugador hondureño veo que tiene bastante talento. No me sorprende porque por ahí antes de llegar estuve viendo algunos partidos, pero hoy que estoy acá, la verdad que me da gusto y me siento muy cómodo. La verdad que los chicos me han tratado de la mejor manera, no solo los chicos, sino el cuerpo técnico, la dirigencia. La verdad que estoy muy contento en el lugar donde estoy.

Antes hablabas de la competencia interna que hay dentro del equipo, ¿qué tanto te potencia al tener jugadores como Roberto Osorto y Jhow Benavídez peleando ese puesto dentro del campo?

Sí, seguramente eso es lo que en el día a día a uno lo hace crecer. Cuando uno tiene jugadores de esa calidad como yo, como Roberto, la verdad que eso lo hace a uno seguir mejorando y no aflojar. Sin duda, seguramente vamos a jugar muchos partidos juntos y también es un poco ir conociéndonos dentro del campo porque es la realidad.

Jafeth Barralaga
Jafeth Barralaga

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Deportivo Diez, Diario La Prensa y Diario El Heraldo.
