Muere César Nasthas, reconocido expresidente en la Liga Nacional de Honduras

El norte de Honduras se encuentra de luto tras confirmarse este viernes 6 de febrero el sensible fallecimiento del empresario ceibeño César Nasthas Butto, considerado uno de los hijos más ilustres de La Ceiba y una figura clave en el desarrollo económico y deportivo de la región. Su legado trasciende generaciones, tanto en el ámbito empresarial como en el fútbol hondureño, donde dejó una huella imborrable. Don César es recordado principalmente por ser el fundador de una reconocida empresa de leches, que bajo su liderazgo se consolidó como un referente de la industria láctea en el litoral Atlántico y a nivel nacional. Su visión empresarial impulsó el crecimiento de la marca y generó empleo y desarrollo para numerosas familias de la zona norte del país.

CAMPEÓN CON EL VICTORIA

En el ámbito deportivo, el nombre de César Nasthas está íntimamente ligado al Club Deportivo Victoria, institución a la que dedicó gran parte de su vida y de la cual fue presidente. Durante su gestión, el equipo jaibo vivió etapas de estabilidad y protagonismo en la Liga Nacional, fortaleciendo su identidad y su arraigo con la afición ceibeña. Uno de los momentos más memorables de su paso por el Victoria se remonta a 1995, cuando el club logró proclamarse campeón de la Liga Nacional. Junto a don Miguel Kawas, Nasthas es recordado por muchos como uno de los mejores presidentes en la historia de la institución, al frente de un proyecto que marcó época en el fútbol hondureño. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la junta directiva del Victoria publicó un acuerdo de duelo en el que declaró días de luto institucional en honor a quien denominaron su “Eterno Presidente”. Años atrás, el club ya le había rendido un reconocimiento especial en el estadio ceibeño, como muestra del profundo agradecimiento por su entrega y legado.