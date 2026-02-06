Muere César Nasthas, reconocido expresidente en la Liga Nacional de Honduras

En los últimos años, Nasthas Butto se había mantenido alejado de la vida pública debido a complicaciones de salud propias de su avanzada edad, resguardado por su familia. Hasta el momento no se han confirmado el lugar exacto de su deceso ni los detalles de las honras fúnebres, mientras amigos y allegados lo recuerdan como “un hombre de principios, un visionario que creyó en La Ceiba cuando pocos lo hacían”, cuyo legado permanece vivo tanto en la industria como en cada recuerdo del histórico Victoria.