Victoria estrena con triunfo su título de campeón y Real España arrasó en el inicio del torneo de reservas de Honduras

La primera jornada del torneo Clausura ya se disputó con tres ganadores y dos empates.

    El delantero de Real España, Reagan Bodden, celebra uno de sus dos goles frente al Olancho FC. Foto Neptalí Romero.
2026-02-07

El torneo Clausura 2025-2026 de las reservas de la Liga Hondubet inició esta semana con sus cinco partidos programados y el campeón Victoria estrenó su corona.

Juticalpa FC y CD Choloma fueron los primeros en enfrentarse, el saldo del encuentro fue un 2-2 en el estadio Óscar Peralta de la comunidad de San Francisco de la Paz.

Mientras que el Marathón protagonizó la primera goleada de la jornada inaugural con un contundente 3-0 frente a los Lobos de la UPNFM, duelo desarrollado en la cancha de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Tegucigalpa.

El campeón del torneo Apertura, Victoria, visitó a Platense en Puerto Cortés y la Jaibita sigue celebrando, fue el ganador del encuentro con marcador de 2-1.

Mientras que en la sede del Real España, el conjunto aurinegro no tuvo piedad y aplastó con un 5-1 al Olancho FC con los goles de Reagan Bodden (2), Víctor Salazar (2) y Moisés Fajardo (1). Descontó Aarón Cabrera.

La Maquinita se encuentra de líder luego de su goleada a Olancho FC. Foto Neptalí Romero.

Y en el juego que determinó el cierre de la jornada 1 del torneo de reservas, en el Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari en Tegucigalpa el Olimpia y Génesis PN igualaron 2-2.

RESULTADOS JORNADA 1 TORNEO DE RESERVAS
Juticalpa FC 2 - 2 CD Choloma
Lobos UPNFM 0 - 3 Marathón
Platense 1 - 2 Victoria
Real España 5 - 1 Olancho FC
Olimpia 2 - 2 Génesis PN
​​​​​​​+ Motagua descansó.

