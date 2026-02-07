Victoria estrena con triunfo su título de campeón y Real España arrasó en el inicio del torneo de reservas de Honduras

El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/victoria-defendera-corona-olimpia-busca-alargar-historia-asi-jugara-jornada-1-torneo-reservas-PC29181943" target="_blank">torneo Clausura 2025-2026</a></b> de las reservas de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Hondubet</a></b> inició esta semana con sus cinco partidos programados y el campeón Victoria estrenó su corona.<b>Juticalpa FC y CD Choloma</b> fueron los primeros en enfrentarse, el saldo del encuentro fue un 2-2 en el estadio Óscar Peralta de la comunidad de San Francisco de la Paz.