Tabla de la Liga Hondubet: Olimpia se baja a Real España, Motagua se estrella y Victoria sueña con la salvación

La tabla de posiciones del torneo Clausura de la Liga Hondubet comienza a marcar diferencias en las primeras jornadas y deja a Olimpia como líder con ocho puntos, luego de cuatro partidos disputados. El conjunto albo se mantiene en la cima gracias a su regularidad, mientras que Real España lo sigue de cerca con siete unidades y mantiene la presión en la pelea por el primer lugar.

En la tercera y cuarta posición aparecen Marathón y Motagua, ambos con cinco puntos, igualados también con Juticalpa, lo que evidencia lo cerrada que está la lucha en la zona media-alta del campeonato. Estos equipos se mantienen al acecho, sabiendo que una victoria en la siguiente jornada puede cambiar por completo el panorama.

Más abajo en la clasificación se encuentran CD Victoria y Lobos UPNFM, ambos con tres puntos, mientras que Choloma, Génesis PN y Olancho suman dos unidades cada uno. Platense, por su parte, cierra la tabla con apenas un punto en dos partidos disputados y necesita reaccionar para no quedarse rezagado desde temprano.