¡Quioto sigue anotando goles! El Romántico está en racha positiva en su nuevo club en Arabia Saudí

El atacante catracho, de 34 años, fue nuevamente determinante al aparecer en el momento justo dentro del área, capitalizando una jugada que terminó en celebración y que ratifica su buen arranque con el conjunto árabe que milita en la segunda división. El encuentro ante Al-Wahda finalizó 2-2.

Romell Quioto continúa dejando huella en su nueva etapa internacional. El delantero hondureño volvió a hacerse presente en el marcador y anotó este martes 10 de febrero su tercer gol con Al-Faisaly , reafirmando su importancia en el frente ofensivo del club y demostrando que atraviesa un momento de plena confianza y madurez futbolística.

Más allá del gol, Quioto ha mostrado liderazgo, movilidad y experiencia, cualidades que lo han convertido en una pieza clave desde su llegada.

ANTECEDENTES DE QUIOTO

El primer tanto de Romell Quioto con Al-Faisaly llegó el 26 de enero como una carta de presentación ideal. En ese encuentro, el hondureño rompió el cero tras una acción ofensiva bien elaborada, marcando su debut goleador y enviando un mensaje claro sobre su capacidad para adaptarse rápidamente a un nuevo entorno futbolístico.

Su segundo gol no tardó en aparecer. Quioto volvió a demostrar su olfato goleador el pasado 3 de febrero al aprovechar un descuido defensivo, definiendo con autoridad y confirmando que su primer tanto no había sido casualidad. Esa anotación consolidó su rol como referencia en ataque y aumentó la confianza tanto del cuerpo técnico como de la afición.

Ahora, con este tercer gol, el atacante hondureño reafirma su regularidad y se posiciona como uno de los hombres más peligrosos del Al-Faisaly en el último tercio del campo.

Con tres goles ya en su cuenta, Romell Quioto vive un presente alentador con Al-Faisaly. Su aporte va más allá de las estadísticas, ya que su experiencia, lectura de juego y personalidad dentro del campo se reflejan en el rendimiento colectivo del equipo.

Si mantiene esta regularidad, el delantero hondureño apunta a convertirse en uno de los referentes ofensivos del club y seguir ampliando su cuota goleadora, demostrando que la jerarquía no entiende de edades, sino de compromiso y calidad.

Al-Faisaly se encuentra en la séptima posición de la segunda división en Arabia Saudí, de 21 jornadas disputadas hasta los momentos el club cuenta con 33 puntos. El líder es Abha con 54 unidades.