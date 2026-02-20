¿Qué pasó con él? El hoy del hondureño que debutó joven en 2021 en la Liga MX

Debutó con el Querétaro en la Liga MX el 25 de enero de 2021, entrando al minuto 89 en la victoria 2-0 contra Pumas de la UNAM en la jornada 3 del torneo.
A inicios del 2021 sorprendió que un legionario totalmente desconocido debutara como profesional en la Liga MX.
Joshua Canales debutó con el Querétaro en la Liga MX el 25 de enero de 2021, entrando al minuto 89 en la victoria 2-0 contra Pumas de la UNAM en la jornada 3 del torneo.
Joshua Antonio Canales Hernández solamente vio acción en ese encuentro con Querétaro, porque en el siguiente semestre se fue al Tlaxcala FC de la segunda división mexicana.
Y su tercer equipo en México, fue el Atlético Celaya jugando hasta dos campeonatos.
Iniciando 2024 dejó su aventura por México, para ser fichado por el Herediano de la primera división de Costa Rica.
El delantero destacó en la primera división costarricense y en la Liga de Campeones de la Concacaf.
Fueron alrededor de 20 partidos que disputó oficialmente con la camisa del Herediano.
Pero no todo fue color de rosa en el conjunto Herediano, porque tras seis meses decidió abandonar la institución.
Pero el fútbol tico le dio una nueva oportunidad a la trayectoria de Joshua Canales.
El 12 de junio de 2024, se oficializó su fichaje al Santos de Guápiles en condición de préstamo por seis meses.
Y nuevamente tomó otro rumbo como legionario, fichó por el Aucas de la primera división a inicios del 2025.
Luego de quedarse sin actividad tras ser borrado totalmente por el Aucas, tuvo otra oportunidad en el fútbol tico.
Joshua Canales fue presentado a inicios del 2026 por el Pérez Zeledón de la primera división tica.
Con la Selección de Honduras jugó el Mundial Sub-17 en la India 2017, disputó tres partidos y anotó un gol.
El entrenador Fabián Coito lo citó a un microciclo de la Selección de Honduras, pero sin disputar ningún encuentro oficial.
Joshua Canales se formó en las divisiones inferiores del Olimpia, pero tuvo que salir ante la poca oportunidad con destino al Carmelita tico, luego dio el saltó al Querétaro.
Joshua Antonio Canales Hernández nació en San José, Costa Rica, 20 de julio de 2000, tiene 25 años. Cuenta con nacionalidad hondureña debido a su ascendencia.