Troglio levanta la mano para dirigir a Honduras y dio detalles de reunión con Francis Hernández: “La pelea no es nada fácil”

Pedro Troglio, campeón con el Olimpia en nueve ocasiones y actual entrenador de Banfield, tiene claro que es uno de varios candidatos que se encuentran en nómina para llegar al banquillo de la Bicolor.

El técnico argentino Pedro Troglio confirmó que ya sostuvo un acercamiento formal con la dirigencia del fútbol de Honduras en medio del proceso de elección del nuevo seleccionador nacional rumbo al Mundial 2030.

“Yo tuve una charla con Francis (Hernández) dentro de lo que es, imagino la reunión con 4, 5 o 6 técnicos", resaltó el estratega que ha comunicado en varias ocasiones que le gustaría dirigir a Honduras debido a su trayectoria como jugador siendo mundialista y planea hacerlo nuevamente desde el banquillo.

Y agregó a el podcast Líderes sobre los detalles de la conversación con el director deportivo de las selecciones nacionales: "Uno explica sus maneras, sus formas, escucha lo que quiere el director deportivo como él que es lo principal para la Selección”, expresó el entrenador, dejando claro que el proceso está en fase de evaluación y análisis por parte de la estructura deportiva.

Troglio detalló que estas reuniones forman parte de un filtro inicial donde cada candidato expone su metodología de trabajo, filosofía y visión para el proyecto.

Además, subrayó que el director deportivo, en referencia a Francis Hernández, juega un papel determinante en la elección final, al ser quien define el perfil que necesita la Selección de Honduras de cara al nuevo ciclo mundialista.

“Ya de ahí se empieza a entrar en una disputa con otra gente ante esta eventual posibilidad, uno imagina que la pelea con 5 o 6 no es tan fácil. Bueno, esperemos que decide la Comisión, Dirección Deportiva, a partir de ahí decimos qué pasa”, agregó el estratega, dejando entrever que la competencia por el cargo es fuerte y que no hay nada definido.

El exentrenador multicampeón en Honduras entiende que el proceso no será sencillo. La dirigencia busca un perfil que pueda reconstruir a la “H” tras los últimos altibajos internacionales y encaminar un proyecto sólido rumbo al Mundial 2030.

Troglio, con amplio conocimiento del medio local y experiencia en procesos exigentes, aparece como uno de los nombres con mayor respaldo popular.

Entre las opciones que se han mencionado, los españoles Santi Denia y Jesús Casas quedaron descartados, y el portugués Rui Jorge se mantiene en la agenda.

La decisión final de Francis Hernández en conjunto con la Federación de Fútbol de Honduras entra en la fase decisiva. En los próximos días se daría el humo blanco.

Se resalta que la Selección de Honduras tiene confirmado el juego amistoso del 31 de marzo frente a Perú en España, donde se espera el debut oficial del nuevo técnico de la escuadra catracha.