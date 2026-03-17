Real Madrid ya lo sabe: el duro rival que enfrentará en los cuartos de final de Champions League tras eliminar al City

El <b>Real Madrid</b>, un fijo en la ronda de octavos de final de la <b>Champions League </b>con presencias de forma ininterrumpida desde la temporada 1996/97, firmó en el Etihad Stadium con un doblete de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/champions-league/video-vinicius-sentencia-manchester-city-champions-league-bernardo-silva-expulsado-primera-vez-CL29777432" target="_blank">Vinícius Junior</a></b> (1-2), eliminando por tercer año consecutivo al <b>Manchester City</b>, su sexto pase consecutivo a cuartos de final, el 41 en su historia.Precisamente fue ante el City de <b>Pep Guardiola</b>, al que ha derrotado en los dos partidos de la eliminatoria (3-0 y 1-2), el equipo ante el que el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/champions-league/manchester-city-vs-real-madrid-en-vivo-champions-league-hora-donde-ver-octavos-mbappe-PK29769521" target="_blank">Real Madrid</a> </b>se quedó por última vez en la barrera de octavos de final. En la temporada 2019-20, en la edición de la 'Champions' marcada por la pandemia.