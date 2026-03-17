Real Madrid ya lo sabe: el duro rival que enfrentará en los cuartos de final de Champions League tras eliminar al City

El Real Madrid, un fijo en la ronda de octavos de final de la Champions League con presencias de forma ininterrumpida desde la temporada 1996/97, firmó en el Etihad Stadium con un doblete de Vinícius Junior (1-2), eliminando por tercer año consecutivo al Manchester City, su sexto pase consecutivo a cuartos de final, el 41 en su historia. Precisamente fue ante el City de Pep Guardiola, al que ha derrotado en los dos partidos de la eliminatoria (3-0 y 1-2), el equipo ante el que el Real Madrid se quedó por última vez en la barrera de octavos de final. En la temporada 2019-20, en la edición de la 'Champions' marcada por la pandemia.

Perdió el Real Madrid ante el Manchester City la ida en el Santiago Bernabéu a finales de febrero (1-2), y casi seis meses después, también la vuelta en el Etihad (2-1). Desde entonces ha conquistado el título en dos ediciones, cayó en dos semifinales y la pasada campaña el techo fueron los cuartos de final, eliminado por el Arsenal. Desde su última eliminación en octavos de final, el club blanco ha superado en esa ronda a Atalanta, PSG, Liverpool, Leipzig, Atlético de Madrid y Manchester City. Ganador de seis de las doce últimas ediciones de la Liga de Campeones, el Real Madrid alcanzó semifinales en 2021, eliminado por el Chelsea, fue campeón en 2022 contra el Liverpool, se volvió a quedar a puertas de la final eliminado por el City en 2023, derrotó al Borussia Dortmund en 2024 para alcanzar su decimoquinta Copa de Europa y cayó en cuartos en 2025.

POSIBLE RIVAL DE REAL MADRID EN CUARTOS DE FINAL

Real Madrid se medirá al ganador de la llave entre el Atalanta y el Bayern Múnich. En el partido de ida, disputado en Italia, el equipo alemán se impuso con un contundente 6-1, lo que prácticamente asegura un cruce frente al equipo de Álvaro Arbeloa en la siguiente ronda.