Manchester City vs Real Madrid EN VIVO: a qué hora y dónde ver los octavos de vuelta de Champions League

Fue el City y de ello se encargó Mbappé en la vuelta poniendo la firma a un triplete para ampliar su buena dinámica ante el conjunto inglés: 7 goles en 7 partidos. Letal en el Etihad. Una amenaza a los espacios que dejará el equipo de Guardiola cuando se vuelque en busca de goles que resuciten esperanzas tras el 3-0 del Santiago Bernabéu.Arbeloa se guardó el as en la manga. No desveló si Mbappé, obligado a parar hasta cinco partidos para recuperar durante casi un mes de ausencias el esguince que arrastraba en la rodilla izquierda desde inicios de diciembre, está ya al cien por cien como aseguró debía encontrarse para que se consumase su regreso. "Mbappé ya está disponible, mañana lo veréis", dijo sin desvelar si será titular o suplente.Si extiende la dinámica que ha mostrado con el resto de jugadores del Real Madrid que han regresado tras lesión en los dos meses en el cargo de Arbeloa, Mbappé será suplente. Al técnico le gusta un regreso progresivo, aumentando el número de minutos en cada partido que va disputando el jugador que viene de un parón y necesita mejorar su tono físico. Aunque Kylian, con sus 38 goles en 33 partidos este curso, puede recibir un trato diferente.