Manchester City vs Real Madrid EN VIVO: a qué hora y dónde ver los octavos de vuelta de Champions League

Kylian Mbappé regresa a tiempo en uno de los partidos de la temporada. Todo apunta a que en la recámara, como solución en caso de emergencia de Álvaro Arbeloa si el partido se tuerce y el Manchester City alimenta una remontada. Aunque a nadie le sorprendería la titularidad del delantero francés por su poder intimidatorio. Es el terror del Etihad, donde marcó en cada uno de sus partidos. Allí fue la puesta de largo como titular de Mbappé en la Liga de Campeones y su primer gol en la competición de los 68 que ya ha marcado. Después de tres apariciones fugaces con el Mónaco, con apenas 19 años, el 21 de febrero de 2017. Exhibió sus cualidades, con una velocidad y un descaro en la casa del Manchester City, que comenzaron a llamar la atención.

Su presentación fue un disparo al larguero y un tanto a cinco minutos del descanso, que ponía por delante al Mónaco 1-2 en un encuentro que acabó remontando el equipo de Pep Guardiola (5-2). Pocos podían esperar que uno de los recuerdos amargos del técnico español del City se produciría en la vuelta de los octavos de final, cuando dilapidaba su ventaja en el estadio Louis II. De nuevo con Kylian de titular y marcando el primer tanto al minuto 8, que daba paso a un triunfo y un batacazo 'citizen' (3-1) en la temporada 2016-17. Ya en las filas del París Saint-Germain, se produjo el reencuentro de Mbappé con el City. Primero con el mal sabor de boca de la eliminación en unas semifinales en las que tan solo pudo jugar la ida en París, cruzando de nuevo sus caminos en la fase de grupos de la siguiente edición cuando no falló a su cita con el gol en su vuelta al Etihad, el 24 de noviembre de 2021. Su tanto, en el minuto 50, lo remontaba el equipo de Guardiola. Ya en el Real Madrid, cada encuentro de Mbappé ante el City lo ha asociado al gol y al triunfo. El 11 de febrero de 2025 impulsaba la primera victoria de la historia del club blanco en el Etihad. Junto a Brahim Díaz y Jude Bellingham, en el minuto 92, allanaban el camino a octavos en un cruce en la ronda previa, convertido en duelo de gigantes que dejaba a uno de los favoritos fuera a las primeras de cambio.

Fue el City y de ello se encargó Mbappé en la vuelta poniendo la firma a un triplete para ampliar su buena dinámica ante el conjunto inglés: 7 goles en 7 partidos. Letal en el Etihad. Una amenaza a los espacios que dejará el equipo de Guardiola cuando se vuelque en busca de goles que resuciten esperanzas tras el 3-0 del Santiago Bernabéu. Arbeloa se guardó el as en la manga. No desveló si Mbappé, obligado a parar hasta cinco partidos para recuperar durante casi un mes de ausencias el esguince que arrastraba en la rodilla izquierda desde inicios de diciembre, está ya al cien por cien como aseguró debía encontrarse para que se consumase su regreso. "Mbappé ya está disponible, mañana lo veréis", dijo sin desvelar si será titular o suplente. Si extiende la dinámica que ha mostrado con el resto de jugadores del Real Madrid que han regresado tras lesión en los dos meses en el cargo de Arbeloa, Mbappé será suplente. Al técnico le gusta un regreso progresivo, aumentando el número de minutos en cada partido que va disputando el jugador que viene de un parón y necesita mejorar su tono físico. Aunque Kylian, con sus 38 goles en 33 partidos este curso, puede recibir un trato diferente.



Sin él en el campo, en los cinco últimos partidos, fueron Tchouaméni y Vinícius los que dieron el triunfo ante el Benfica (2-1); Tchouaméni y Fede Valverde frente al Celta (1-2); un triplete de Fede para superar con claridad al City (3-0) y Antonio Rüdiger, Fede Valverde, Dean Huijsen y Arda Güler para golear al Elche (4-1). Tan solo un tanto de un delantero en los once que marcó el Real Madrid y una pérdida de minutos del jugador que era sustituto natural hasta la fecha de Kylian, Gonzalo García. "Cuando vuelva Mbappé necesitaremos que jugadores que ahora están marcando lo sigan haciendo. Kylian finaliza muchas jugadas pero estamos enfocados en que todos sigan marcando goles y nos podamos seguir repartiendo las alegrías", marcó como objetivo Arbeloa en una cuenta que se reinicia en el Etihad, uno de los estadios preferidos como visitante del astro francés.

Fecha, horario y dónde ver el Manchester City vs Real Madrid



Champions League, Octavos de Final - Vuelta Manchester City vs Real Madrid Fecha: martes 17 de marzo 2:00 de la tarde en Honduras/9:00 de la noche en España Etihad Stadium ¿Dónde ver? ESPN/Disney + HBO, TNT en México y DAZN y Paramount + en Estados Unidos

Posibles alineaciones Manchester City vs Real Madrid