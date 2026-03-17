PSG volvió a humillar al Chelsea: le propina goleada y avanza a los cuartos de la Champions League

Tres minutos después de los cambios, <b>Senny Mayulu</b>, de 19 años, puso la puntilla con un disparo directo a una escuadra para cerrar por completo el duelo y provocar que la gente abandonara el estadio.<b>Safonov </b>se empeño en evitar el gol local, esta vez al parar dos disparos de <b>Delap </b>y otro de<b> Alejandro Garnacho</b>.A partir de ese momento, los de <b>Luis Enrique</b> controlaron el partido y se aprovecharon de que los 'Blues' estaban con diez por la lesión de <b>Trevoh Chalobah</b>, que se tuvo que retirar.Con esta victoria, el <b>PSG </b>se clasificó para cuartos de final con un global de 8-2 y ya espera rival, que saldrá del duelo entre el <b>Galatasaray</b>, que parte con ventaja por el 1-0 de la ida, y el <b>Liverpool</b>.