Pep Guardiola no lo puede creer: recién lo fichó en el mercado y ahora recibe su primer gran problema

Marc Guéhi, central del Manchester City, no participará este miércoles en la vuelta de semifinales de la Copa de la Liga contra el Newcastle United y también se perderá una posible final debido a las reglas de la competición.

El central inglés se incorporó al City procedente del Crystal Palace en enero, a cambio de 23 millones de euros, y, pese a que las reglas se cambiaron este año para permitir a un futbolista jugar para dos clubes en esta competición, había una fecha límite para su inscripción.