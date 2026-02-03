Internacionales

Pep Guardiola no lo puede creer: recién lo fichó en el mercado y ahora recibe su primer gran problema

Guéhi, fuera de las semifinales y de la posible final de la Copa de la Liga por las reglas.

    Pep Guardiola lo pierde para las semifinales de la Copa de la Liga.

     Kevyn Oseguera
2026-02-03

Marc Guéhi, central del Manchester City, no participará este miércoles en la vuelta de semifinales de la Copa de la Liga contra el Newcastle United y también se perderá una posible final debido a las reglas de la competición.

El central inglés se incorporó al City procedente del Crystal Palace en enero, a cambio de 23 millones de euros, y, pese a que las reglas se cambiaron este año para permitir a un futbolista jugar para dos clubes en esta competición, había una fecha límite para su inscripción.

Al haberse confirmado el fichaje de Guéhi después de que se jugara la ida de semifinales contra el Newcastle -que acabó con triunfo por 0-2 para los de Pep Guardiola-, el central no estará disponible ni este miércoles ni en la hipotética final de Wembley contra el Arsenal o el Chelsea.

Curiosamente, las otras tres incorporaciones del City en este mercado invernal sí podrán jugar ambos partidos. Antoine Semenyo, que fue traspasado en los primeros días de enero ya jugó y marcó en la ida, y también estará disponible Max Alleyne, cuya cesión al Watford se cortó los primeros días de año, y Sverre Nypan, que volvió al club tras una nefasta cesión en el Middlesbrough.

Al no haber jugado el noruego con el 'Boro' en esta competición, estará disponible para Guardiola.

EFE

