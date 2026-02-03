Insólito: el tiro de esquina que regaló Joan García por felicitar a Araujo en el Albacete-Barcelona

Después de una buena acción defensiva de <b>Araujo</b>, que se cruzó ante <b>Antonio Puertas</b> para frustrar un ataque del delantero contra <b>Joan Garcia</b>, el guardameta, que se había mostrado algo dubitativo en la salida, tomó el esférico antes de que el mismo saliera del terreno de juego.El que sí abandonó el rectángulo como consecuencia de la acción fue <b>Araujo</b>. Y fue por ello que el árbitro, <b>Munuera Montero</b>, se vio obligado a señalar córner cuando <b>Joan Garcia</b> se desplazó hacia el central uruguayo para felicitarlo.Quedaban pocos segundos de la primera mitad y el <b>Albacete </b>disfrutó de una buena oportunidad para buscar el empate, pero para los intereses del <b>Barcelona </b>el tiro de esquina del equipo local no generó peligro.