Insólito: el tiro de esquina que regaló Joan García por felicitar a Araujo en el Albacete-Barcelona

Uno de las jugadas surrealistas del encuentro ocurrió en los últimos compases del primer tiempo cuando la visita se había puesto en ventaja con el tanto de Lamine (39').

El Barcelona sufrió este martes para eliminar al Albacete y sellar su boleto a las semifinales de la Copa del Rey. Lamine Yamal y Ronald Araujo anotaron para el cuadro azulgrana en el Carlos Belmonte y Javier Moreno anotó el descuento para tener un final de infarto.

Después de una buena acción defensiva de Araujo, que se cruzó ante Antonio Puertas para frustrar un ataque del delantero contra Joan Garcia, el guardameta, que se había mostrado algo dubitativo en la salida, tomó el esférico antes de que el mismo saliera del terreno de juego.

El que sí abandonó el rectángulo como consecuencia de la acción fue Araujo. Y fue por ello que el árbitro, Munuera Montero, se vio obligado a señalar córner cuando Joan Garcia se desplazó hacia el central uruguayo para felicitarlo.

Quedaban pocos segundos de la primera mitad y el Albacete disfrutó de una buena oportunidad para buscar el empate, pero para los intereses del Barcelona el tiro de esquina del equipo local no generó peligro.