Guardiola jugará su primer título ante su máximo rival: Manchester City golea y se clasifica a la final de la Caraba Cup

En el primer minuto, Wissa perdonó un mano a mano y poco después Trafford tuvo que intervenir tras un remate de cabeza de Sven Botman.El Newcastle no se rindió y consiguió recortar gracias a un disparo cruzado de Elanga después de una gran jugada individual en la que dejó atrás a varios defensores.Cinco minutos después pudo cambiar el duelo por completo, pero el tanto de Harvey Barnes fue anulado por fuera de juego.Tras el susto, Pep Guardiola dio entrada a Rodri, Cherki y Haaland para controlar el partido y evitar ningún atisbo de remontada.Haaland tuvo hasta dos ocasiones para poner el cuarto en el marcador, pero se topó con un gran Ramsdale que le ganó la partida.Con esta victoria, los de Pep Guardiola vuelven a una final, estancia que no pisaban desde 2021, cuando consiguieron el cuarto título consecutivo y se verán las caras con el Arsenal de Mikel Arteta, su rival en la Premier League que eliminó al Chelsea en semifinales.