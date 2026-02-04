Guardiola jugará su primer título ante su máximo rival: Manchester City golea y se clasifica a la final de la Caraba Cup

Con un resultado de 0-2 favorable a los 'Citizens', el técnico Pep Guardiola, que ha levantado el trofeo hasta en cuatro ocasiones, realizó rotaciones y dejó en el banquillo a figuras clave con Rodri, Erling Haaland y Ruben Dias.

El Manchester City ganó este miércoles al Newcastle por 3-1 gracias a un doblete de Omar Marmoush y a un tanto de Tijjani Reijnders, todos en la primera parte, y avanzó a la final de la Copa de la Liga donde se verá las caras con el Arsenal de Mikel Arteta el 22 de marzo en el estadio de Wembley.

A pesar de ello, los locales dominaron el partido de principio a fin, sentenciando la eliminatoria en la primera media hora y sin dar ninguna oportunidad al Newcastle, que no gana en el Etihad desde octubre de 2014 y que en ningún momento estuvo cerca de pasar a la final.

El Manchester City avisó desde los primeros compases, y en apenas siete minutos, se adelantó en el marcador por medio de Marmoush, que tras una pared con Nico O'Reilly, se aprovechó de un despeje de Dan Burn que golpeó en su pierna para sorprender a Aaron Ramsdale.

El Newcastle pudo empatar dos minutos después, pero James Trafford le agnó la partida a Jose Willock cuando este le quiso regatear.

A pesar de este aviso, los de Pep Guardiola siguieron atacando y Tijjani Reijders avisó con un derechazo que tapó Ramsdale con una buena estirada.

Los 'Citizens' siguieron poniendo en peligro la meta rival hasta que, en una jugada rápida, Marmoush completó su doblete al aprovechar un fallo en el despeje de Kieran Trippier tras un centro de Antoine Semenyo.

Sin tiempo a digerir el tanto, los locales sentenciaron el encuentro por medio de Reijnders, que aprovechó un balón suelto en el área para marcar el tercero antes del descanso.

Tras el descanso, el técnico del Newcastle, Eddie Howe, movió el banquillo dando entrada a Yoane Wissa, Anthony Elanga y Jacob Murphy en busca de dinamitar el encuentro.