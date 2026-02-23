Rotundo comunicado del Barcelona tras la grave denuncia contra Laporta: advierten con acciones legales

Y avisa que "actuará con total firmeza y rotundidad contra los medios y/o particulares que den por cierta una información que resulta totalmente falsa", por lo que "solicita" a los periodistas que "contrasten con el club las informaciones que puedan afectar negativamente tanto a la imagen de la entidad tanto como a la de sus precandidatos antes de publicarlas".Asimismo, el <b>Barcelona </b>se ha comprometido a poner a disposición de la junta electoral "toda la información" de la que dispone sobre dichas informaciones con el fin de que "verifique la realidad de la situación y advierta a los precandidatos de las consecuencias de la utilización de noticias e informaciones falsas durante este proceso electoral".Por último, el comunicado lamenta que la publicación de esta información se produzca en pleno proceso electoral, algo que "podría responder a un intento ilegítimo de alterar el normal desarrollo del proceso democrático", con el objetivo de "condicionar o manipular la soberanía de los socios" del club.