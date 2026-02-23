Rotundo comunicado del Barcelona tras la grave denuncia contra Laporta: advierten con acciones legales

El FC Barcelona ha calificado de "total y absolutamente falsa" la documentación en la que se basa la información publicada este lunes sobre una denuncia presentada contra el candidato Joan Laporta y su última junta directiva ante la Audiencia Nacional por un socio del club por, entre otros delitos, blanqueo de capitales y presunto "cobro de comisiones indebidas". En un comunicado, la entidad azulgrana asegura que "los documentos sobre los cuales" se basan las acusaciones tendrían que "ser falsos y/o manipulados".

Según el relato del Barcelona, el 15 de enero de 2026 dos medios de comunicación y la organización Organized Crime & Corruption Reporting Project ya se pusieron en contacto con la institución para contrastar "supuestos documentos" que "serían la base" de los hechos denunciados que ha publicado este lunes El Periódico. De acuerdo con los procedimientos internos, siempre según el Barcelona, dicha información fue analizada de manera preliminar con la finalidad de valorar su "verosimilitud, consistencia y credibilidad" a través de comprobaciones internas y externas. "El club, en fecha 19 de enero, contestó debidamente a esta organización y a los periodistas indicándoles expresamente que la información que querían contrastar era total y absolutamente falsa y que los documentos sobre los que decían que se basaba (sin haberlos visto), sin duda, deberían ser falsos y/o manipulados", añade el comunicado. En este sentido, la entidad denuncia que "esta información falsa ha sido ofrecida a multitud de medios de comunicación" de España y "ninguno de ellos la ha publicado dado que todos han evidenciado claros indicios de falsedad".

Con todo, el Barcelona anuncia que "iniciaremos de inmediato las acciones legales oportunas" contra el socio o socios en cuestión por "presentación de denuncia falsa, falsedad documental, calumnias y cualquier otra que sea pertinente a la vista de la denuncia". Además, instará a la comisión de disciplina a abrir un "expediente disciplinario" contra el socio o socios denunciantes solicitando que "adopte las medidas disciplinarias más severas con independencia de que la denuncia sea admitida o no" a trámite. La entidad azulgrana señala también que "estudiará las acciones que sean oportunas contra el medio de comunicación que ha publicado la noticia sabiendo, de manera fehaciente, que la denuncia se basa en información y documentación falsa y sin hacer constar la versión del club sobre estos hechos, que fue recibida oportunamente".