Laporta fue denunciado por un socio del Barcelona y se pronuncia: "Todo es falso; quieren perjudicarme"

En cuanto a la comisión de <b>Darren Dein</b>, que recibió 50 millones de euros por su intermediación en el contrato de renovación de Nike, <b>Laporta </b>insiste en que gracias a esa gestión el Barça pudo firmar con la marca del bumerán, después de la relación estaba "destruida y en sede judicial"."Dein trajo la oferta de Puma. En ese momento ya habíamos roto con Nike. La comisión como intermediario se paga en 14 años, se paga entre Barça y Nike. Todo es para meter mierda", explicó.Sobre el contrato con la <b>República Democrática del Congo</b>, <b>Laporta</b> comentó que la Fundació FC Barcelona realizará "una actuación" sobre el terreno porque desde el club azulgrana se quiere "mejorar la vida de personas que están en situación difícil"."Era un contrato de 44 millones, se tenía que hacer. No me arrepiento porque ha ido bien para la economía. Tenemos argumentos para responder a todo", sentenció.