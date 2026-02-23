UEFA da la noticia que Real Madrid esperaba: la dura decisión con Prestianni por insultos racistas a Vinicius

"En la FIFA, estamos comprometidos para asegurar que los jugadores, los árbitros y los aficionados son respetados y protegidos, y que se tomen las acciones debidas cuando ocurren incidentes. La FIFA y el fútbol muestran su total solidaridad a las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación", subrayó.A la espera de que se levante la suspensión o se amplíe, en la Liga Europa 2021 se produjo un precedente similar cuando en el encuentro de vuelta de octavos de final de la Liga Europa, disputado el 18 de marzo en Ibrox en el que el Slavia venció por 0-2 al Rangers, el local Glen Kamara acusó al visitante Ondrej Kudela de insultos racistas también con la boca tapada.Aunque el club de la capital checa y el propio jugador negaron ese insulto y aseguraron que le había dicho "eres un puto tío", finalmente el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA acordó sancionar con diez partidos de suspensión a Kúdela y con tres a Kamara por agresión.