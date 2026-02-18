Atlético tenía en las manos el triunfo, pero modesto equipo lo sorprendió en el final del partido de la Champions League

Sorloth pudo volver a adelantar a los rojiblancos tras un centro de Baena que remató en la frontal del área pequeña y que estrelló contra la escuadra.Pero respondió el Brujas tras una contra que no pudieron aprovechar ni Diakhon, que circuló desde la banda izquierda hacia la frontal del área buscando un disparo que se estrelló en la defensa visitante, ni Stankovic, que recuperó el rechace y armó un tiro flojo que pudo parar sin problemas el meta atlético.El tercero del Atlético llegó tras pase filtrado al costado derecho del área que recibió Marcos Llorente y puso fuerte al centro del área para mala fortuna de Ordóñez, que intentó despejarlo pero que mandó al fondo de la red de Mignolet sin que éste pudiera evitarlo.Al filo del fin del tiempo reglamentario, el Brujas aprovechó un nuevo desajuste posicional del Atlético y Tzolis hizo sangre de un gran espacio en el costado izquierdo, muy ajustado a la línea de fuera de juego, que fue el talón de Aquiles de los visitantes durante todo el encuentro, para empatar a tres el partido y dejar una eliminatoria más que abierta de cara a la vuelta en el estadio Metropolitano.