Atlético tenía en las manos el triunfo, pero modesto equipo lo sorprendió en el final del partido de la Champions League

Bajo una fina capa de lluvia, el Atlético sacó petróleo de su primera gran oportunidad, que se fue por la línea de fondo pero en la que el árbitro, tras una larga revisión del VAR, concedió penalti por mano de Seys.

El Atlético de Madrid empató ante el Club Brujas en un sufrido partido que parecía tener encarrilado tras marcharse 0-2 al descanso pero que el equipo belga supo remontar con dos goles rápidos al principio del segundo tiempo y un tercer tanto en los minutos finales para compensar un gol en propia puerta.

Julián Álvarez no desaprovechó la oportunidad y, con un golpeo incontestable y Mignolet paralizado en el centro de la portería, envió un disparo incontestable al fondo de la red para anotar su decimotercer gol esta temporada y el cuarto de penalti en cinco intentos desde los once metros.

Tras el gol, el Brujas supo recomponerse y encerró al Atlético en su campo, con un primer aviso de Onyedika apenas cinco minutos después del gol y un remate de Tresoldi que obligó a la estirada de Oblak.

En pleno asedio blaunegro a la portería colchonera, sólo Giuliano hizo dos intentos para tratar de aliviar una presión de un Brujas echado arriba de la mano de Diakhon en la banda izquierda.

El equipo flamenco perdió fuelle en los últimos compases de la primera parte y a un paradón de Oblak a golpeo de Onyedika le respondió una buena estirada de Mignolet a disparo de Julián.

Cuando el partido parecía querer irse ya a los vestuarios, Griezmann peinó un córner que cayó en la rodilla de Lookman, que desde el área pequeña sólo tuvo que empujarla para anotar su primer gol en Liga de Campeones con el Atlético de Madrid y, aparentemente, encarrilar el encuentro para los visitantes al filo del descanso.

Después de una primera parte con luces y sombras de ambos conjuntos, y a pesar del duro golpe al Brujas antes del entretiempo, los locales salieron al tapete con más voluntad que un Atleti que buscó templar el juego desde los primeros compases.

El primer gol del Brujas llegó a siete minutos de iniciar el segundo período con un remate trastabillado de Onyedika, que mandó el esférico al fondo de la red tras un centro templado al corazón del área que fue rematado en primera instancia por Tresoldi.

Para el segundo, el Brujas repitió la secuencia que más castigó al Atlético. Diakhon recibe el cuero en el costado izquierdo tras un cambio de orientación, envía la pelota al balcón del área pequeña y Tresoldi remata prácticamente a placer sin que Oblak pudiera evitarlo.