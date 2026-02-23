Partidos del martes 24 de febrero por los playoffs de la Champions League: hora y canal dónde ver los duelos de vuelta

<b>UEFA Champions League – Playoffs (Vuelta): Martes 24 de febrero de 2026</b>-<u><i><b>Atlético de Madrid VS Club Brujas</b></i></u><br />Estadio Metropolitano (Madrid)<br />Hora 11:45 a.m.<br />Resultado de Ida: 3-3<u><i><b>Inter de Milán VS FK Bodø/Glimt</b></i></u><br />San Siro (Milán)<br />Hora: 2:00 p.m.<br />Resultado de Ida: Bodø/Glimt 3-1 Inter<u><i><b>Bayer Leverkusen VS Olympiacos</b></i></u><br />BayArena (Leverkusen)<br />Hora: 2:00 p.m.<br />Resultado de Ida: Olympiacos 0-2 Leverkusen<u><i><b>Newcastle United VS Qarabağ FK</b></i></u><br />St. James’ Park (Newcastle)<br />Hora: 2:00 p.m.<br />Resultado de Ida: Qarabağ 1-6 Newcastle