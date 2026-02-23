Partidos del martes 24 de febrero por los playoffs de la Champions League: hora y canal dónde ver los duelos de vuelta

La jornada comenzará en horas tempranas (11:45 a.m, hora de Honduras) de los cruces más equilibrados es el que protagonizan el Atlético de Madrid y el Club Brugge, que llegan a la revancha con un vibrante 3-3 en el marcador global tras la ida en Bélgica.

La UEFA Champions League entra en zona decisiva este martes 24 de febrero con la disputa de los partidos de vuelta del playoff de acceso a los octavos de final.

En el Metropolitano, el conjunto rojiblanco está obligado a ganar para asegurar su pase, mientras que cualquier empate llevará la serie a la prórroga, ya que el criterio de goles de visitante ya no aplica. El equipo belga, por su parte, necesita resistir para forzar el alargue o buscar un triunfo que lo meta en octavos.

Dos horas más tarde se disputarán tres partidos. En Inglaterra, el panorama parece mucho más definido. El Newcastle United goleó 6-1 en la ida al Qarabağ FK y afronta la vuelta en St James’ Park con una ventaja prácticamente sentenciada. El conjunto inglés puede incluso permitirse una derrota por varios goles y aun así clasificar.

Más ajustada, aunque con favorito claro, aparece la eliminatoria entre el Bayer Leverkusen y el Olympiacos. El equipo alemán se impuso 2-0 en el partido de ida y ahora, en la BayArena, buscará administrar la ventaja. Un empate o incluso una derrota por un gol le bastaría para avanzar. El conjunto griego, en cambio, está obligado a ganar por dos goles para llevar la serie al tiempo extra o por tres para clasificar en los 90 minutos.

La otra llave presenta un escenario inesperado. El Inter de Milán cayó 3-1 en su visita al FK Bodø/Glimt y ahora necesita una reacción contundente en San Siro. El cuadro italiano debe ganar por dos goles para igualar el global y forzar la prórroga, o por tres para avanzar directamente. El conjunto noruego, en cambio, tiene margen: incluso una derrota por un gol le daría el boleto a octavos.