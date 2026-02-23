Champions League

Partidos del martes 24 de febrero por los playoffs de la Champions League: hora y canal dónde ver los duelos de vuelta

     Johan Raudales
2026-02-23

La UEFA Champions League entra en zona decisiva este martes 24 de febrero con la disputa de los partidos de vuelta del playoff de acceso a los octavos de final.

La jornada comenzará en horas tempranas (11:45 a.m, hora de Honduras) de los cruces más equilibrados es el que protagonizan el Atlético de Madrid y el Club Brugge, que llegan a la revancha con un vibrante 3-3 en el marcador global tras la ida en Bélgica.

UEFA da la noticia que Real Madrid esperaba: la dura decisión con Prestianni por insultos racistas a Vinicius

En el Metropolitano, el conjunto rojiblanco está obligado a ganar para asegurar su pase, mientras que cualquier empate llevará la serie a la prórroga, ya que el criterio de goles de visitante ya no aplica. El equipo belga, por su parte, necesita resistir para forzar el alargue o buscar un triunfo que lo meta en octavos.

Dos horas más tarde se disputarán tres partidos. En Inglaterra, el panorama parece mucho más definido. El Newcastle United goleó 6-1 en la ida al Qarabağ FK y afronta la vuelta en St James’ Park con una ventaja prácticamente sentenciada. El conjunto inglés puede incluso permitirse una derrota por varios goles y aun así clasificar.

Más ajustada, aunque con favorito claro, aparece la eliminatoria entre el Bayer Leverkusen y el Olympiacos. El equipo alemán se impuso 2-0 en el partido de ida y ahora, en la BayArena, buscará administrar la ventaja. Un empate o incluso una derrota por un gol le bastaría para avanzar. El conjunto griego, en cambio, está obligado a ganar por dos goles para llevar la serie al tiempo extra o por tres para clasificar en los 90 minutos.

La otra llave presenta un escenario inesperado. El Inter de Milán cayó 3-1 en su visita al FK Bodø/Glimt y ahora necesita una reacción contundente en San Siro. El cuadro italiano debe ganar por dos goles para igualar el global y forzar la prórroga, o por tres para avanzar directamente. El conjunto noruego, en cambio, tiene margen: incluso una derrota por un gol le daría el boleto a octavos.

Benfica no se queda de brazos cruzados y le responde a UEFA luego de la sanción a Prestianni por insultar a Vinicius

HORA Y CANAL DÓNDE VER LOS PARTIDOS DE VUELTA POR LOS PLAYOFFS DE CHAMPIONS LEAGUE

UEFA Champions League – Playoffs (Vuelta): Martes 24 de febrero de 2026

-Atlético de Madrid VS Club Brujas
Estadio Metropolitano (Madrid)
Hora 11:45 a.m.
Resultado de Ida: 3-3

Inter de Milán VS FK Bodø/Glimt
San Siro (Milán)
Hora: 2:00 p.m.
Resultado de Ida: Bodø/Glimt 3-1 Inter

Bayer Leverkusen VS Olympiacos
BayArena (Leverkusen)
Hora: 2:00 p.m.
Resultado de Ida: Olympiacos 0-2 Leverkusen

Newcastle United VS Qarabağ FK
St. James’ Park (Newcastle)
Hora: 2:00 p.m.
Resultado de Ida: Qarabağ 1-6 Newcastle

