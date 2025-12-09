Barcelona gana, pero sigue fuera del top; Liverpool amarga a los culés: así va la tabla de posiciones de la Champions League

Con esta victoria, los dirigidos por <b>Hansi Flick </b>escalaron a la decimocuarta posición con 10 puntos en 6 partidos, quedando fuera de los primeros ocho lugares que clasifican directo a los dieciseisavos de final.En otro estadio, <b>Liverpool </b>derrotó en con lo justo a <b>Inter de Milán</b>, vigentes subcampeones de la <b>Champions League</b>. Los 'Reds' sacaron los tres puntos con gol desde el lanzamiento penal de <b>Dominik Szoboszlai </b>(88') y escalaron en la tabla de posiciones.Los ingleses amargaron a los culés, ya que con su triunfo escalaron hasta la octava posición con 12 puntos en la clasificación, hasta el momento los ingleses estarían logrando el boleto directo a la siguiente fase sin tener que jugar el repechaje.