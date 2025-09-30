Así fue el autogol de Richard Ríos que amargó a José Mourinho: Chelsea sacó ajustado triunfo en Champions League

<br />El Benfica suma dos derrotas en dos encuentros, contra Qarabag y Chelsea.<b>- Ficha técnica:</b><b>1 - Chelsea: </b>Sánchez; Gusto (James, m.80) Chalobah, Badiashile (Acheampong, m.80), Cucurella; Enzo, Caicedo, Buonanotte (Estevao, m.54); Neto, Garnacho (Gittens, m.61) y George (Joao Pedro, m.61).<b>0 - Benfica: </b>Trubin; Dedic, Silva (Araújo, m.73), Otamendi, Dahl; Ríos (Barreiro, m.77), Barrenechea, Aursnes (Araújo, m.89); Lukebakio (Schjelderup, m.77), Sudakov (Ivanovic, m.77) y Pavlidis.<b>Gol:</b> 1-0, m.18: Ríos, en propia meta.<b>Árbitro:</b> Daniel Siebert (Alemania). Amonestó a Enzo (m.46+), Buonanotte (m.46) y Neto (m.88) y expulsó a Joao Pedro (m.62 y 96) por parte del Chelsea; y a Barrenechea (m.34), Ríos (m.49), Aursnes (m.64), Otamendi (m.83) y Mourinho (fuera del campo, m.93) por parte del Benfica.<b>Incidencias:</b> Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones disputado en Stamford Bridge (Londres) ante 38.363 espectadores.