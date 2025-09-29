Hora inusual y dónde ver al Real Madrid EN VIVO en su segundo partido de Champions League tras ser humillado por el Atlético

El Real Madrid afronta una nueva temporada de la Euroliga con la firme intención de conquistar el título o cuanto menos, porque el nivel de los rivales que también aspiran a ello es muy alto, volver a posicionarse como un referente del baloncesto continental después de una campaña donde dio un paso atrás en ese sentido.Clasificarse para las eliminatorias por el título y caer contra el campeón de la fase regular podría haber sido motivo de satisfacción para muchos de los participantes, pero no para el club blanco, al que quedarse fuera de la Final a Cuatro después de haber participado en diez de las trece anteriores le dejó mal cuerpo.