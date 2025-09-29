Hora inusual y dónde ver al Real Madrid EN VIVO en su segundo partido de Champions League tras ser humillado por el Atlético

El Real Madrid afronta una nueva temporada de la Euroliga con la firme intención de conquistar el título o cuanto menos, porque el nivel de los rivales que también aspiran a ello es muy alto, volver a posicionarse como un referente del baloncesto continental después de una campaña donde dio un paso atrás en ese sentido. Clasificarse para las eliminatorias por el título y caer contra el campeón de la fase regular podría haber sido motivo de satisfacción para muchos de los participantes, pero no para el club blanco, al que quedarse fuera de la Final a Cuatro después de haber participado en diez de las trece anteriores le dejó mal cuerpo.

Fue la consecuencia de una trayectoria mejorable en el torneo, con errores que no había cometido el año anterior, cuando, con 27-7, firmó la mejor fase regular de la historia. Eso le obligó a jugar el 'play in', teniendo que recurrir a la segunda oportunidad para colarse entre los ocho mejores, y a medirse a un potente Olympiacos griego que les hizo besar la lona. Con ganas de que algo así no vuelva a repetirse, la entidad con más títulos en la historia de la máxima competición continental, once, ha llevado a cabo un ambicioso proyecto conducido por el director deportivo del club, Sergio Rodríguez, exjugador del club y leyenda de la Euroliga por ser el cuarto con más partidos y más triples anotados y el tercero con más asistencias. Una de las principales novedades estará en el banquillo. Allí se sentará Sergio Scariolo, quien volverá a participar en el torneo por primera vez desde que lo hiciera en la temporada 2022-2023 con el Virtus Bolonia, compaginando esa tarea con la de seleccionador español de baloncesto. Finalizada su etapa al frente del combinado nacional, ahora ejercerá de manera exclusiva en su nueva labor.

A sus órdenes habrá un plantel de garantías con retoques de lujo. Uno es el internacional francés Theo Maledon, jugador que en la 2024-2025 sorprendió en las filas de LDLC ASVEL Villeurbanne, siendo el cuarto con mayor valoración media y formando parte del segundo quinteto ideal. No es el único recién llegado que conoce la Euroliga, ya que lo mismo sucede con el alemán David Krämer, que participó en seis partidos con el Bayern de Múnich en la 2020-2021, y con el italiano Gabriele Procida, que fue elegido 'Estrella emergente' en la 2023-2024. Será en cambio una experiencia nueva para los estadounidenses Chuma Okeke y Trey Lyles y para el joven español Izan Almansa. Todos ellos han llegado para ocupar los huecos dejados por Hugo González y Eli John Ndiaye, que se han marchado a los Boston Celtics y a los Atlanta Hawks de la NBA; por el bosnio Dzanan Musa, nuevo jugador del Dubai SC; por el canadiense Xavier Rathan-Mayes, ahora en el Bayern; y por Serge Ibaka.