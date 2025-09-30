Luis Enrique compara a jugador del Barcelona con Harry Potter y le teme: "Ojalá mañana no traiga la varita mágica..."

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha elogiado el fútbol que despliega el Barcelona de Hansi Flick, al que se enfrentará este miércoles en la segunda jornada de fase liga de la Liga de Campeones, un rival que, en su opinión, "conecta con la idea futbolística" del club azulgrana."Este equipo de Hansi Flick me encanta. Conecta con la idea futbolística que hay en el Barça. Es un entrenador de altísimo nivel, que no especula. Como socio y aficionado del Barça, veo todos sus partidos y es un equipo que me gusta ver porque me divierte", afirmó el preparador asturiano desde la sala de prensa del Estadio Olímpico Lluís Companys.