Flick pone a Yamal en su lugar y recalca el favoritismo en la Champions League: "Exaltar tanto a un jugador no es bueno"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este martes, en la rueda de prensa previa a la visita del PSG, que al su equipo le gusta "ser favorito" en la Liga de Campeones, aunque ha remarcado que "el camino es largo"."Somos el Barça y nos gusta ser favoritos a la Champions, pero sabemos que es mucho trabajo y el camino largo. Mañana tendremos a un rival impresionante delante, que fue el mejor la temporada pasada y que tiene a jugadores fantásticos y a un entrenador de primera clase. Es un gran reto, pero tenemos ganas de este partido", ha analizado.