Flick pone a Yamal en su lugar y recalca el favoritismo en la Champions League: "Exaltar tanto a un jugador no es bueno"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este martes, en la rueda de prensa previa a la visita del PSG, que al su equipo le gusta "ser favorito" en la Liga de Campeones, aunque ha remarcado que "el camino es largo". "Somos el Barça y nos gusta ser favoritos a la Champions, pero sabemos que es mucho trabajo y el camino largo. Mañana tendremos a un rival impresionante delante, que fue el mejor la temporada pasada y que tiene a jugadores fantásticos y a un entrenador de primera clase. Es un gran reto, pero tenemos ganas de este partido", ha analizado.

En declaraciones desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el preparador germano ha explicado que no piensa en el último duelo contra el PSG, la vuelta de los cuartos de final del curso 2023-24 que se saldó con la eliminación del Barça (2-3 y 1-4), porque "todo ha cambiado" en ambos equipos. Asimismo, Flick no ha dado pistas sobre las principales dudas en el once. Sobre si el delantero centro titular será Ferran Torres o Robert Lewandowski, el entrenador ha respondido que durante los 90 minutos necesitará "las virtudes de los dos". Tampoco se ha posicionado sobre la pareja de centrales: "Cada rival tiene sus fortalezas y nos da espacios que podemos aprovechar, por eso cambiamos según el oponente. No es que no hayamos encontrado la fórmula, sino que confío en todo el equipo y, con tantas lesiones, tenemos que gestionarlo bien". Flick ha admitido que "faltan jugadores importantes" en el centro del campo, pero ha señalado que confía en los jóvenes para completar el equipo, y ha negado que se plantee sentar a Ronald Araujo por los problemas con el balón que el PSG explotó en su última visita a Barcelona. "Eso es el pasado, ahora es diferente. Mi confianza en Araujo es máxima", ha remarcado. El técnico también ha subrayado su confianza en Szczesny, de quien ha dicho que está "preparado para jugar", y ha recordado que "el año pasado se ganaron tres títulos con él".