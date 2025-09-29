Flick lo tendrá accesible: las estrellas del PSG que se perderían el partido ante Barcelona en la Champions League

Los dos equipos llegan igualados con tres puntos tras iniciar con triunfo en la primera fecha: el conjunto azulgrana venció 1-2 al Newcastle en St. James’ Park, mientras que los parisinos golearon 4-0 en casa a la Atalanta. Sin embargo, ambos afrontan la cita con serias complicaciones en sus plantillas.

El FC Barcelona y el París Saint-Germain se verán las caras este miércoles en el Estadio Olímpico de Montjuic en el que promete ser el duelo estelar de la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/26.

En el caso del Barça, la buena noticia es el regreso de Lamine Yamal, su joven estrella, que vuelve a tiempo para un examen de máxima exigencia. No obstante, Hansi Flick seguirá sin contar con hombres clave: Raphinha, figura decisiva en la conquista del triplete local, Fermín López y el arquero titular Joan García. Además, el lateral Alejandro Balde continúa en duda por una lesión que no termina de superarse.

El panorama del PSG es aún más delicado. Luis Enrique podría afrontar el compromiso con hasta siete bajas por lesión. Tres de ellas ya confirmadas: el Balón de Oro Ousmane Dembélé, que se perderá el reencuentro con su exequipo; el joven talento Désiré Doué; y el capitán Marquinhos. A esa lista se añaden las dudas de Fabián Ruiz, João Neves, Vitinha y Khvicha Kvaratskhelia, todos con problemas físicos recientes.

Justamente, Vitinha y Kvaratskhelia fueron los últimos en ingresar a la enfermería tras lesionarse en el encuentro liguero del sábado frente al Auxerre. Sus posibles ausencias dejarían al vigente campeón de Europa sin dos piezas fundamentales: el luso en la construcción y equilibrio del juego, y el georgiano en el desequilibrio ofensivo y la definición.

Con este contexto, el choque en Montjuic se presenta como un examen prematuro para ambas escuadras. El Barcelona, aspirante a destronar al PSG en Europa, intentará aprovechar la plaga de lesiones de los franceses, mientras que el equipo de Luis Enrique confía en la profundidad de su plantilla y en la experiencia de sus líderes para competir a pesar de las adversidades.