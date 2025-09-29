OFICIAL: Barcelona no espera el mercado de invierno y confirma su fichaje hasta el 2029: "Es el día más feliz de mi vida"

Marc Bernal, mediocentro de 18 años que 383 días días después de su grave lesión de rodilla reapareció dando una asistencia de gol ante el Valencia (6-0) el pasado 14 de septiembre, firmó este lunes su anunciada renovación hasta 2029. El canterano de Berga, con 17 años recién cumplidos, había comenzado la temporada 2024-25 como brillante titular en las primeras alineaciones de Hansi Flick, pero se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, con una lesión asociada al menisco externo, en el Estadio de Vallecas el 27 de agosto de 2024.

El club le mostró entonces su total confianza y a finales de septiembre de 2024 adecuó su contrato, que le vinculaba hasta junio de 2026, cuando vence su etapa como juvenil, con tres años más opcionales, hasta 2029. Su cláusula de rescisión se fijó entonces en los 500 millones de euros.

PALABRAS DE MARC BERNAL EN SU RENOVACIÓN

Cómo se siente tras estos meses complicados "El día de hoy es el más especial y bonito de mi vida. Es ñlo que buscamos todos los jugadores que heems crecido así y espero estar muchos años más". La soledad del proceso de recuperación y la relación con el vestuario "Sí que ha sido un año muy duro pero desde el primer momento me ha sorprendido la actitud de todo el club, de los compañeros, los técnicos y muy agradecido. Al final verlos cada día me lo ha hecho más fácil". Cuando veremos el mejor Bernal "Ahora mismo no es importante jugar: tengo que coger ritmo pero poco a poco. El mejor Marc será cuando toque y no hay prisa". La parte más dura "Sobre todo al principio que no puedes ni caminar ni levantarte de la cama. Fue mes, mes y medio muy duro, pero cuando puedes caminar, tocar balón correr vuelves a sentirte persona y valoras cosas que antes no hacías".