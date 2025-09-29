OFICIAL: Barcelona no espera el mercado de invierno y confirma su fichaje hasta el 2029: "Es el día más feliz de mi vida"

Marc Bernal, mediocentro de 18 años que 383 días días después de su grave lesión de rodilla reapareció dando una asistencia de gol ante el Valencia (6-0) el pasado 14 de septiembre, firmó este lunes su anunciada renovación hasta 2029.El canterano de Berga, con 17 años recién cumplidos, había comenzado la temporada 2024-25 como brillante titular en las primeras alineaciones de Hansi Flick, pero se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, con una lesión asociada al menisco externo, en el Estadio de Vallecas el 27 de agosto de 2024.