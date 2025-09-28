Barcelona pone en su sitio al Real Madrid: así quedó la tabla de posiciones de La Liga en el regreso de Lamine Yamal

Los merengues perdieron el sábado en el derbi contra el Atlético y la derrota deja duras secuelas. Primero ya no son líderes y segundo Barcelona es el único invicto que queda en la temporada de España.

La jornada 7 de la Liga Española ha visto como el FC Barcelona ha subido al primer lugar por primera vez en la temporada superando al Real Madrid de Xabi Alonso .

Los goles de Jules Koundé y Robert Lewandowski, tras un enorme pase de Lamine Yamal que solo tenía un minuto de haber ingresado al terreno, fueron capaces de remontar el gol de Álvaro Odriozola de la Real Sociedad.

Con la victoria, Barcelona se ha puesto líder con 19 puntos, uno más que la Casa Blanca (18) y tres del Villarreal que está sorprendiendo como tercer lugar en la temporada.

La siguiente jornada, la 8, los culés visitan al Sevilla y es una de las salidas que siempre se le complica a los de Hansi Flick.

Real Madrid por su parte enfrentará en el Santiago Bernabéu al Villarreal, ambos partidos serán interesantes ya que se juegan los primeros lugares de la Liga Española.