Champions League: PSG vino de atrás y castigó al Barcelona con una contra fulminante en los últimos minutos

<b>Vitinha </b>iba ganando, poco a poco, presencia y protagonismo en el centro del campo, y si <b>Gerard Martín</b> sufría por su banda con <b>Barcola</b>, <b>Kounde </b>hacía lo propio con <b>Mbaye</b>.Pero a la hora de juego todo podía haber cambiado si el colegiado inglés <b>Michael Oliver </b>hubiese mostrado la segunda amarilla a <b>Nuno Mendes</b>, que tuvo que parar en falta un eslalon de<b> Lamine Yamal</b>, justo antes de que este se internara en el área del cuadro parisino.Parecía que el Barça encontraba respiro en alguna contra, como la que acabó con un remate de <b>Dani Olmo</b>, habilitado por <b>Ferran</b>, que <b>Hakimi </b>sacaba bajo palos con <b>Chevalier </b>ya batido. Pero solo fue un espejismo.