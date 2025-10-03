De la Fuente le respondió a Hansi Flick por la lesión de Lamine Yamal: "Me quedé sorprendido, yo creía que él..."

Antes de que el Barcelona confirmara que Lamine Yamal ha recaído de su lesión en el pubis, la conferencia de Luis de la Fuente para dar a conocer la convocatoria de España para los partidos ante Georgia y Bulgaria por las eliminatorias al Mundial, se monopolizó con el nombre del extremo azulgrana. De las 15 preguntas que le hicieron al entrenador español, nueve fueron sobre Lamine, ya que Hansi Flick dijo la última vez que en la 'Roja' parecía que no cuidaban al futbolista, motivo por el que se había lesionado.

Ahora, De la Fuente respondió al técnico del Barcelona por esa polémica que se generó tras la lesión de Yamal en los últimos partidos de España, y le recordó su pasado como seleccionador. "Él ha sido seleccionador y sabe cómo nos comportamos. Ayer Grimaldo explicó nuestro comportamiento, el mío y el del resto de profesionales de la selección. Me quedé sorprendido que un exseleccionador opine así, pero cada uno elige lo que tiene que decir", comentó. "No hay ningún conflicto con Flick. Simplemente, me sorprendieron esas declaraciones porque él ha sido seleccionador y creía que tenía esa empatía", añadió el DT. "Saben que tenemos dos partidos muy importantes, que nos estamos jugando el Mundial. Parece que están en un cuarto o quinto plano y estamos hablando de Flick", dijo de forma enérgica. "Nos estamos jugando el Mundial, eso es lo realmente importante. El resto, no tiene importancia. Cada uno dijo lo que dijo y punto", quiso zanjar De la Fuente.

También también aclaró la razón por la que no respondió a las declaraciones de Flick en su momento. "Estaba en mi tierra disfrutando de un día maravilloso y no era el momento para ese tipo de preguntas. Simplemente quise decir eso". "El riesgo en el fútbol y en el deporte existe siempre", dijo al cuestionarle si Lamine y Nico Williams jugaron con dolor en la última cita con la selección. "Si está jugando en su club, está asumiendo sus riesgos", justificó tratando de volver a centrar las preguntas en los partidos ante Georgia y Bulgaria. "Estamos hablando de situaciones completamente normales", apuntó. De la Fuente tuvo que hacer frente a varias preguntas más sobre Yamal. "No, cero. Aquí, el riesgo es riesgo cero", recalcó de nuevo al ser cuestionado sobre si se equivocó con Lamine. "Aquí el que viene, viene sano. En condiciones para jugar. Y cuando se va para su casa es porque hemos valorado que no podían estar aquí porque asumían un riesgo", insistió. El lunes, cuando comience la concentración, el DT charlará con todos los futbolistas convocados como hace siempre, pero ya no con Lamine tras bajarse de la lista por lesión. "Es lo habitual. Nosotros hablamos con todos los jugadores, sabemos cómo están de primera mano. Si un club nos informa que un jugador tiene algún inconveniente, lo valoramos", explicó. "Vamos a ver cómo evoluciona Lamine este fin de semana, veremos qué participación tiene", remarcó antes de conocer que el extremo sigue con molestias.

CONVOCATORIA DE ESPAÑA ANTES DE CONFIRMARSE LA LESIÓN DE LAMINE YAMAL