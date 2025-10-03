De la Fuente le respondió a Hansi Flick por la lesión de Lamine Yamal: "Me quedé sorprendido, yo creía que él..."

También también aclaró la razón por la que no respondió a las declaraciones de <b>Flick </b>en su momento. "Estaba en mi tierra disfrutando de un día maravilloso y no era el momento para ese tipo de preguntas. Simplemente quise decir eso". "El riesgo en el fútbol y en el deporte existe siempre", dijo al cuestionarle si <b>Lamine </b>y <b>Nico Williams</b> jugaron con dolor en la última cita con la selección. "Si está jugando en su club, está asumiendo sus riesgos", justificó tratando de volver a centrar las preguntas en los partidos ante <b>Georgia </b>y <b>Bulgaria</b>. "Estamos hablando de situaciones completamente normales", apuntó. <b>De la Fuente</b> tuvo que hacer frente a varias preguntas más sobre <b>Yamal</b>. "No, cero. Aquí, el riesgo es riesgo cero", recalcó de nuevo al ser cuestionado sobre si se equivocó con <b>Lamine</b>. "Aquí el que viene, viene sano. En condiciones para jugar. Y cuando se va para su casa es porque hemos valorado que no podían estar aquí porque asumían un riesgo", insistió. El lunes, cuando comience la concentración, el DT charlará con todos los futbolistas convocados como hace siempre, pero ya no con <b>Lamine </b>tras bajarse de la lista por lesión. "Es lo habitual. Nosotros hablamos con todos los jugadores, sabemos cómo están de primera mano. Si un club nos informa que un jugador tiene algún inconveniente, lo valoramos", explicó. "Vamos a ver cómo evoluciona Lamine este fin de semana, veremos qué participación tiene", remarcó antes de conocer que el extremo sigue con molestias.