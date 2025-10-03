Xabi Alonso aclara la polémica con Rodrygo y Valverde y lo que ocurre con Endrick: "Ningún jugador me ha dicho..."

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, habló en rueda de prensa previo al partido de este sábado contra Villarreal en LaLiga y quiso cortar las informaciones que apuntan a que futbolistas como Rodrygo o Fede Valverde le dijeron que no querían jugar en una posición que no fuera la suya en el campo. “A mí, ningún jugador, ni Fede ni Rodrygo me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición. Eso no ha pasado. Todos quieren jugar y cuando no juegan les gustaría estar en el campo, pero ninguno me ha dicho que no quiera jugar en una posición. Todos tienen una buena predisposición y luego decido yo lo que es mejor para el equipo; eso lo quiero dejar claro”, explicó el DT. Repasá la tabla de posiciones de la Liga Española Declaraciones tras ser preguntado sobre Valverde y la posibilidad de que vuelva a jugar como latareal derecho debido a las bajas, como hizo con Carlo Ancelotti la pasada temporada y con el propio Xabi ante el PSG en el Mundial de Clubes. Sobre el uruguayo, declaró que “está preparado” para jugar y que es un futbolista “importante para el equipo”. Eso sí, dejó claro que, para él, es importante que sus jugadores, cuando son suplentes, lleven a cabo un calentamiento prepartido sobre el terreno de juego; algo que Valverde no hizo ante el Kairat Almaty. “Es algo que nos gusta que se haga (que los suplentes lleven a cabo rondos y ejercicios de calentamiento prepartido), porque puede pasar cualquier cosa durante el calentamiento. Creo que es algo bueno. Y quiero que todos participen”, declaró.

Además, Alonso aseguró tener buena relación y confianza de sus futbolistas. “Nosotros pasamos mucho tiempo juntos y tenemos la cercanía de preparar los partidos, celebrar en la victoria y duele cuando hay derrotas. Eso nos hace estar unidos. Siempre he notado esa confianza y proximidad con los jugadores; esto es algo fundamental para mí”, aseguró. “Tenemos la suerte de pasar mucho tiempo juntos y poder hablar mucho y corregir cosas. Tengo la sensación, y lo vamos reforzando, que el equipo es lo más importante. Todos van a tener su momento y que hay que naturalizar cuando alguien espera jugar y no lo hace. Es algo con lo que tenemos que convivir y saber que va a volver a pasar”, añadió.

CRÍTICAS Y DUELO ANTE VILLARREAL

Sobre las críticas que ha recibido por sufrir goleadas del PSG en el Mundial de Clubes y hace unos días del Atlético en LaLiga, Xabi comentó que "intento darle más importancia a lo que puedo controlar y a lo que realmente vivo. Lo de fuera, vivo con ello y lo llevo bastante bien. No es la primera ni la última, intento que me afecte poco y a veces nada. No me desgasto mucho en ello”. Por otro lado, señaló el partido ante Villarreal como un momento de reacción, sin pedirle nada a la afición, en el primer partido en casa tras la derrota del derbi.

“No pido nada. Nos miro a nosotros. Tenemos que jugar con calidad y como equipo. Tenemos que ser nosotros los que demos y ser proactivos con nuestro juego porque es la mejor manera de que la gente disfrute”, aseguró. “No hay que estar bajos tras la derrota ni altos tras la victoria, nos tiene que afectar lo justo, porque mejor lo llevaremos. No lo olvidamos, pero no nos quedamos enganchados”, continuó. ”Volvemos a jugar en casa contra un equipo que está en buen momento, por puntos y por juego. Mañana necesitamos dar un gran nivel colectivo e individual. Es un partido importante antes del parón”, añadió.



BELLINGHAM, ENDRICK Y LUNIN