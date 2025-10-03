Internacionales

Xabi Alonso aclara la polémica con Rodrygo y Valverde y lo que ocurre con Endrick: "Ningún jugador me ha dicho..."

El técnico español despejó todas la dudas antes de enfrentar al Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu.

2025-10-03

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, habló en rueda de prensa previo al partido de este sábado contra Villarreal en LaLiga y quiso cortar las informaciones que apuntan a que futbolistas como Rodrygo o Fede Valverde le dijeron que no querían jugar en una posición que no fuera la suya en el campo.

“A mí, ningún jugador, ni Fede ni Rodrygo me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición. Eso no ha pasado. Todos quieren jugar y cuando no juegan les gustaría estar en el campo, pero ninguno me ha dicho que no quiera jugar en una posición. Todos tienen una buena predisposición y luego decido yo lo que es mejor para el equipo; eso lo quiero dejar claro”, explicó el DT.

Declaraciones tras ser preguntado sobre Valverde y la posibilidad de que vuelva a jugar como latareal derecho debido a las bajas, como hizo con Carlo Ancelotti la pasada temporada y con el propio Xabi ante el PSG en el Mundial de Clubes.

Sobre el uruguayo, declaró que “está preparado” para jugar y que es un futbolista “importante para el equipo”. Eso sí, dejó claro que, para él, es importante que sus jugadores, cuando son suplentes, lleven a cabo un calentamiento prepartido sobre el terreno de juego; algo que Valverde no hizo ante el Kairat Almaty.

“Es algo que nos gusta que se haga (que los suplentes lleven a cabo rondos y ejercicios de calentamiento prepartido), porque puede pasar cualquier cosa durante el calentamiento. Creo que es algo bueno. Y quiero que todos participen”, declaró.

Además, Alonso aseguró tener buena relación y confianza de sus futbolistas. “Nosotros pasamos mucho tiempo juntos y tenemos la cercanía de preparar los partidos, celebrar en la victoria y duele cuando hay derrotas. Eso nos hace estar unidos. Siempre he notado esa confianza y proximidad con los jugadores; esto es algo fundamental para mí”, aseguró.

“Tenemos la suerte de pasar mucho tiempo juntos y poder hablar mucho y corregir cosas. Tengo la sensación, y lo vamos reforzando, que el equipo es lo más importante. Todos van a tener su momento y que hay que naturalizar cuando alguien espera jugar y no lo hace. Es algo con lo que tenemos que convivir y saber que va a volver a pasar”, añadió.

CRÍTICAS Y DUELO ANTE VILLARREAL

Sobre las críticas que ha recibido por sufrir goleadas del PSG en el Mundial de Clubes y hace unos días del Atlético en LaLiga, Xabi comentó que "intento darle más importancia a lo que puedo controlar y a lo que realmente vivo. Lo de fuera, vivo con ello y lo llevo bastante bien. No es la primera ni la última, intento que me afecte poco y a veces nada. No me desgasto mucho en ello”.

Por otro lado, señaló el partido ante Villarreal como un momento de reacción, sin pedirle nada a la afición, en el primer partido en casa tras la derrota del derbi.

“No pido nada. Nos miro a nosotros. Tenemos que jugar con calidad y como equipo. Tenemos que ser nosotros los que demos y ser proactivos con nuestro juego porque es la mejor manera de que la gente disfrute”, aseguró.

“No hay que estar bajos tras la derrota ni altos tras la victoria, nos tiene que afectar lo justo, porque mejor lo llevaremos. No lo olvidamos, pero no nos quedamos enganchados”, continuó.

”Volvemos a jugar en casa contra un equipo que está en buen momento, por puntos y por juego. Mañana necesitamos dar un gran nivel colectivo e individual. Es un partido importante antes del parón”, añadió.

BELLINGHAM, ENDRICK Y LUNIN

Partido en el que Jude Bellingham, quien se quedó fuera de la convocatoria de Inglaterra al volver a jugar el pasado 20 de septiembre de la operación en el hombro izquierdo, podría volver a ser titular, como en el derbi, tras su suplencia ante el Kairat Almaty.

“He hablado con Jude de ello. Es cuestión de tiempo que vuelva a estar en la convocatoria. Jude después de la lesión está mejor. Es un jugador fundamental, por su calidad, despliegue y desequilibrante que es y es cuestión de tiempo que llegue a su mejor nivel”, apuntó.

Además, destacó que el inglés y Arda Güler pueden jugar juntos. “Pueden ser complementarios, pero hay que ver cómo colocamos las otras piezas; buscando el equilibrio. Los futbolistas tienen que fluir y encontrarse cómodos, pueden jugar juntos”, señaló.

Por otro lado, habló de dos futbolistas aún sin minutos: Endrick y el portero Lunin. “Endrick viene de una lesión larga, pero lleva tres semanas entrenando bien y hay que ver el contexto del partido para que pueda jugar. Necesita muy poco para hacer gol, con una finalización brutal, buen juego al espacio... Hay mucha competencia, pero le llegará el momento”.

Por otro lado, a Lunin le abrió la puerta del once titular cuando el Real Madrid afronte la Copa del Rey. “Siempre tiene que estar preparado, dentro de que tenemos un gran portero como Courtois, pero Lunin ya demostró estar preparado. Luego hay que ver las diferentes competiciones, como la Copa, que ya veremos qué decisión tomamos. Aunque aún no haya podido jugar, está preparado”.

