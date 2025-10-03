Xabi Alonso aclara la polémica con Rodrygo y Valverde y lo que ocurre con Endrick: "Ningún jugador me ha dicho..."

Además, <b>Alonso </b>aseguró tener buena relación y confianza de sus futbolistas. “Nosotros pasamos mucho tiempo juntos y tenemos la cercanía de preparar los partidos, celebrar en la victoria y duele cuando hay derrotas. Eso nos hace estar unidos. Siempre he notado esa confianza y proximidad con los jugadores; esto es algo fundamental para mí”, aseguró.“Tenemos la suerte de pasar mucho tiempo juntos y poder hablar mucho y corregir cosas. Tengo la sensación, y lo vamos reforzando, que el equipo es lo más importante. Todos van a tener su momento y que hay que naturalizar cuando alguien espera jugar y no lo hace. Es algo con lo que tenemos que convivir y saber que va a volver a pasar”, añadió.