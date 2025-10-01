Internacionales

Cuba hace historia en el Mundial Sub-20: con doblete de Michael Camejo, los caribeños hacen tropezar a Italia

¡Historia para Cuba! Michael Camejo anotó dos penales y le sacó un punto valioso a Italia, una de las favoritas para ganar el Mundial Sub-20.

2025-10-01

¡CONCACAF lo celebra! Cuba no tuvo miedo y ha hecho historia en el Mundial Sub-20 que se juega en Chile tras sacarle un empate valioso 2-2 a Italia, seleección que es una de las favoritas al títulos.

Los italianos, que son líderes del grupo D por el momento, empezaron ganando con goles de Andrea Natali a los 4 minutos y Jamal Iddrissou a los 31’ en el césped del Elías Figueroa Brander.

Mundial Sub-20: Así se usó por primera vez la tarjeta verde en un partido oficial: ¿Cómo funciona esta nueva regla de la FIFA?

Sin embargo, los cubanos quedaron con un jugador más desde el final del primer tiempo por la expulsión por doble amarilla de Jamal Iddrissou, quien no pudo controlarse.

Esto lo aprovechó la selección de Concacaf. Los cubanos empezaron a dominar el partido y su esfuerzo tuvo recompensa al minuto 70' con el penal que hizo Michael Cornejo.

Al final del partido, Cuba merecía el empate y el mismo Cornejo hizo historia con su doblete y dar el primer punto de Cuba en un mundial de fútbol.

Con este resultado, Italia se quedó al primer lugar del Grupo D con 4 puntos, seguida de Argentina que con un partido menos (jugará a las 5:00 p´.m ante Australia) suma 3 unidades.

Mundial Sub-20: Panamá alegra a Concacaf y este fue el resultado que sacó en la jornada 2 frente a selección de Europa

En tercer lugar, Cuba llegó a los 2 puntos, mientras que en cero se quedaron los ‘Socceroos’.

En la última fecha, Argentina enfrentará a Italia y Cuba a Australia. Ambos duelos se disputarán el próximo sábado 4 de octubre a las 5:00 p.m en Valparaíso y el Nacional, respectivamente.

