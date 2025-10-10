“Re-Nueve su Auto con cuotas sin cuentos”, conoce detalles de la nueva campaña de Excel

Con más de un siglo de trayectoria, <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://excelautomotriz.com/honduras/" target="_blank">Excel</a> es la distribuidora de vehículos líder en Centroamérica. Fundada en 1919 en El Salvador como una división automotriz del Grupo Poma, se distingue por su enfoque en la atención postventa, ofreciendo respaldo en talleres y repuestos de calidad.En Honduras, Excel opera en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, representando marcas de renombre como Mitsubishi, BMW, FUSO, Honda y Hyundai. En su centenario, Excel renovó su imagen bajo el lema “Pasión en movimiento”, reafirmando su compromiso con la excelencia y la innovación.