“Re-Nueve su Auto con cuotas sin cuentos”, conoce detalles de la nueva campaña de Excel

Tegucigalpa, Honduras. Excel, empresa líder en el sector automotriz de Honduras, presentó con orgullo su nueva campaña “Re-nueve su Auto con cuotas sin Cuentos”, una iniciativa que trae beneficios especiales para que este mes renueve auto deje de ser fantasía y se convierta en realidad, tal cual lo manifiesta el lema de la campaña. Con esta promoción, los clientes podrán disfrutar de condiciones financieras preferenciales para la compra de sus vehículos nuevos de las marcas Hyundai, Hyundai vehículos comerciales, Honda, Mitsubishi, Fuso y BMW, entre las que destaca una tasa de interés del 9.99% y plazos de hasta 100 meses, además de beneficios exclusivos en repuestos y servicios de sus talleres especializados.

Evelyn Tabora, gerente de Mercadeo de Excel, expresó: “En Excel nos motiva ofrecer campañas que faciliten la vida de nuestros clientes. Con 'Re-nueve su Auto con cuotas sin Cuentos' buscamos que cada hondureño pueda acceder al vehículo que sueña, con cuotas accesibles y el respaldo integral que nos distingue en talleres, repuestos y financiamiento”. Rodrigo López, gerente Nacional de Ventas de Excel, agregó: "Nuestra amplia gama de marcas y modelos nos permite atender todas las necesidades y estilos de vida. Invitamos a los clientes a visitar nuestras agencias a nivel nacional y aprovechar las condiciones únicas que hemos preparado en esta campaña". Sergio Orellana, gerente Nacional de Talleres de Excel, comentó: "Queremos que nuestros clientes disfruten de una experiencia completa, desde la compra hasta el mantenimiento de su vehículo. En nuestros talleres, contaremos con descuentos del 10% en mano de obra y 15% en repuestos en reparaciones mecánicas, además de 15% de descuento en enderezado y pintura para clientes particulares".

Desde la división de repuestos, Claudia Ramírez, gerente nacional de Mercadeo de Repuestos, agregó: “Durante la campaña, ofreceremos descuentos de hasta el 30% en productos seleccionados, brindando a nuestros clientes soluciones confiables y originales que extienden la vida útil de sus vehículos, con la garantía y respaldo que caracteriza a Excel”. Katherine Calix, jefa de Mercadeo y Ventas Autofácil Honduras, indicó: "Nuestro compromiso es hacer posible la renovación del vehículo de nuestros clientes. Por ello, ofrecemos condiciones financieras atractivas con tasa del 9.99% y plazos de hasta 100 meses, con opciones flexibles que se ajustan a cada necesidad". Además, el programa Experto ofrecerá condiciones preferenciales para clientes de Base Activa sin contrato, quienes podrán acceder a un plan de tres servicios con 25% de descuento, reforzando así el compromiso de Excel con el servicio postventa de calidad y la satisfacción de sus clientes. La campaña “Re-nueve su Auto con cuotas sin Cuentos” estará disponible por tiempo limitado en todas las agencias Excel del país. Con esta iniciativa, Excel reafirma su liderazgo en la región y su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras, accesibles y confiables para la movilidad de los hondureños.

Sobre Excel