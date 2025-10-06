¿Se retira de la NBA? El enigmático mensaje de LeBron James: "Mañana tomaré la decisión de todas las decisiones"

No Todo es Futbol

LeBron James anuncia que tomará este martes "la decisión de todas las decisiones"

2025-10-06

LeBron James, estrella de Los Ángeles Lakers, anunció este lunes en sus redes sociales que este martes tomará "la decisión de todas las decisiones", sin especificar de qué se tratará, algo que ha alimentado los rumores sobre su futuro en la NBA a pocos meses de que cumpla los 41 años.

"La decisión de todas las decisiones. 7 de octubre. 12.00 EST (hora del Este). #TheSecondDecision (la segunda decisión)", fue el mensaje publicado por LeBron James.

Su publicación está acompañada por un video en el que hace un guiño a su primera "gran decisión", la que tomó en 2010 y que fue televisada por la cadena ESPN, en la que anunció su fichaje por los Miami Heat.

LeBron James, cuádruple campeón de la NBA, se prepara para arrancar la temporada número 23 de su carrera en la liga de baloncesto estadounidense. Ningún jugador ha estado tantos cursos en el mejor baloncesto del mundo.

El mensaje publicado por 'King' James alimentó aún más los rumores sobre su futuro y muchos especulan sobre si este martes anunciará su adiós al baloncesto.

¿SE RETIRA DE LA NBA?

El impacto de su anuncio es ya palpable las entradas más baratas para el último partido de los Lakers como locales en temporada regular, el 13 de abril de 2026 ante los Utah Jazz, se han disparado de 85 a 445 dólares tras el mensaje del jugador.

En redes sociales, algunos apuntan a que podría tratarse de una acción publicitaria coincidiendo con los Amazon Prime Days (7 y 8 de octubre). No sería la primera vez en julio pasado, LeBron lanzó un vídeo promocional antes del evento de descuentos. Sin embargo, esta vez el misterio es mayor, ya que no hay ninguna referencia explícita a publicidad ni filtraciones en la prensa estadounidense.

Sea cual sea la decisión, LeBron James afronta un momento único en su carrera. Con 22 temporadas, cuatro anillos de campeón y un sinfín de récords, el de Akron sigue siendo un referente dentro y fuera de la cancha. Mañana, su anuncio puede redefinir su futuro y cerrar (o reescribir) uno de los capítulos más grandes en la historia del deporte mundial.

