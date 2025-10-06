¿Se retira de la NBA? El enigmático mensaje de LeBron James: "Mañana tomaré la decisión de todas las decisiones"

El impacto de su anuncio es ya palpable las entradas más baratas para el último partido de los Lakers como locales en temporada regular, el 13 de abril de 2026 ante los Utah Jazz, se han disparado de 85 a 445 dólares tras el mensaje del jugador.En redes sociales, algunos apuntan a que podría tratarse de una acción publicitaria coincidiendo con los Amazon Prime Days (7 y 8 de octubre). No sería la primera vez en julio pasado, LeBron lanzó un vídeo promocional antes del evento de descuentos. Sin embargo, esta vez el misterio es mayor, ya que no hay ninguna referencia explícita a publicidad ni filtraciones en la prensa estadounidense.