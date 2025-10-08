Hondubet sigue premiando la confianza de los hondureños: al rededor 50 millones de dólares entregados este año

San Pedro Sula, Honduras. Hondubet, más allá de las apuestas, los goles y la emoción del casino, ha premiado a toda una comunidad de usuarios, que día a día, mes a mes sigue creciendo. Meses llenos de premios, viajes, sorteos y experiencias Hondubet que estarán siempre en la memoria de todos los ganadores.

Este 2025, Hondubet, casa de apuestas número 1° de Honduras y posicionada como una de las mejores de Centroamérica, premió la fidelidad y la pasión de sus usuarios. Además de todas las apuestas ganadas, Hondubet.com ha entregado viajes nacionales e internacionales; Momentos únicos en finales de la Liga Hondubet, juegos de la selección nacional y experiencias VIP que los usuarios pudieron disfrutar desde los estadios.

Cada fecha especial del año ha sido motivo en Hondubet para premiar a sus usuarios, cuentos como San Valentín, el Día de la Madre, Día del Padre, la Semana Morazánica entre otras. Hondubet ha lanzado alrededor del año promocionales únicos hasta bonos exclusivos, kits futboleros y experiencias.

Además, consolidando un pilar de la marca de hacer que cada apuesta cuente y cada jugada tenga recompensa.