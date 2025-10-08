No Todo es Futbol

Hondubet sigue premiando la confianza de los hondureños: al rededor 50 millones de dólares entregados este año

Hondubet una vez más premió la fidelidad de millas de usuarios con viajes, sorteos, experiencias VIP y bonos exclusivos, consolidándose como la casa de apuestas líder en Honduras

  • Hondubet sigue premiando la confianza de los hondureños: al rededor 50 millones de dólares entregados este año

    Hondubet celebra junto a su comunidad: experiencias únicas, premios inolvidables y la pasión por el deporte que une a millas de hondureños.

     Fotos: Cortesía
2025-10-08

San Pedro Sula, Honduras. Hondubet, más allá de las apuestas, los goles y la emoción del casino, ha premiado a toda una comunidad de usuarios, que día a día, mes a mes sigue creciendo. Meses llenos de premios, viajes, sorteos y experiencias Hondubet que estarán siempre en la memoria de todos los ganadores.

Este 2025, Hondubet, casa de apuestas número 1° de Honduras y posicionada como una de las mejores de Centroamérica, premió la fidelidad y la pasión de sus usuarios. Además de todas las apuestas ganadas, Hondubet.com ha entregado viajes nacionales e internacionales; Momentos únicos en finales de la Liga Hondubet, juegos de la selección nacional y experiencias VIP que los usuarios pudieron disfrutar desde los estadios.

Cada fecha especial del año ha sido motivo en Hondubet para premiar a sus usuarios, cuentos como San Valentín, el Día de la Madre, Día del Padre, la Semana Morazánica entre otras. Hondubet ha lanzado alrededor del año promocionales únicos hasta bonos exclusivos, kits futboleros y experiencias.
Además, consolidando un pilar de la marca de hacer que cada apuesta cuente y cada jugada tenga recompensa.

En Hondubet, todo esto apenas comienza...

​​​​​​Semanalmente Hondubet trae nuevas sorpresas, más experiencias y muchas más oportunidades para vivir la pasión del juego como nunca.

¿Ya te registraste en hondubet.com? No te quedes fuera de la acción y vive la intensidad del deporte y el casino como nunca antes. ¡Apostá y jugá en Hondubet!

En Hondubet, además, tenés tu bono de bienvenida y facilidades para recargar, podrás hacerlo a través de Tigo Money, Sompopo o BAC.

Cada jugada cuenta. Hondubet premia la fidelidad de sus usuarios con viajes, sorteos y momentos que quedarán en la memoria.

Cada jugada cuenta. Hondubet premia la fidelidad de sus usuarios con viajes, sorteos y momentos que quedarán en la memoria.

Honduras recibe a Costa Rica en la 3° fecha de Eliminatorias

La H enfrenta la tercera y cuarta jornada de la última fase de Eliminatorias hacia el Mundial. Los dirigidos por Reinaldo Rueda reciben este jueves a la selección de Costa Rica luego de vencer 2-0 a Nicaragua y empatar 0-0 frente a Haití en la doble jornada de septiembre.
​​​​​​​El historial frente a Costa Rica es de 65 partidos jugados: 21 victorias Costa Rica, 25 empates y 19 triunfos de Honduras. Jugá por La H en Hondubet.com

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Brand Studio

Entretenimiento
|
Selección
|
Casa de apuestas
|
Brand Studio
|