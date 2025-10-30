Guatemala reafirma su reinado en el medallero de los Juegos Centroamericanos: ¿en qué lugar quedó Honduras?

A horas de finalizar los Juegos Centroamericanos, Guatemala reafirma su supremacía deportiva en la región al coronarse campeona absoluta del medallero, con un impresionante total de 452 preseas. Los atletas guatemaltecos sumaron 194 medallas de oro, 147 de plata y 111 de bronce, demostrando una vez más su nivel competitivo y la profundidad de su talento en diversas disciplinas.

En la segunda posición se ubicó Costa Rica, que tuvo una destacada actuación al acumular 260 medallas (77 de oro, 92 de plata y 91 de bronce). El tercer lugar fue para El Salvador, que logró 202 medallas (56 oros, 62 platas y 84 bronces), confirmando el crecimiento de su programa deportivo y su constancia en las competencias regionales.