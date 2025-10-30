No Todo es Futbol

Guatemala reafirma su reinado en el medallero de los Juegos Centroamericanos: ¿en qué lugar quedó Honduras?

Honduras finalizó en el sexto puesto, con un total de 126 medallas (27 de oro, 27 de plata y 72 de bronce).

     Mario O. Figueroa
2025-10-30

A horas de finalizar los Juegos Centroamericanos, Guatemala reafirma su supremacía deportiva en la región al coronarse campeona absoluta del medallero, con un impresionante total de 452 preseas. Los atletas guatemaltecos sumaron 194 medallas de oro, 147 de plata y 111 de bronce, demostrando una vez más su nivel competitivo y la profundidad de su talento en diversas disciplinas.

En la segunda posición se ubicó Costa Rica, que tuvo una destacada actuación al acumular 260 medallas (77 de oro, 92 de plata y 91 de bronce). El tercer lugar fue para El Salvador, que logró 202 medallas (56 oros, 62 platas y 84 bronces), confirmando el crecimiento de su programa deportivo y su constancia en las competencias regionales.

Panamá ocupó el cuarto lugar con 171 preseas, seguido de Nicaragua, que consiguió 182 medallas y se consolidó como una potencia emergente, gracias a su esfuerzo en disciplinas de combate y atletismo. Por su parte, Honduras finalizó en el sexto puesto, con un total de 126 medallas (27 de oro, 27 de plata y 72 de bronce), un resultado que refleja avances significativos en comparación con ediciones anteriores, especialmente en deportes colectivos y acuáticos.

Cerrando el medallero se encuentra Belice, que aunque solo obtuvo 14 medallas, incluyendo un oro, demostró entusiasmo y compromiso en cada competencia, destacando la participación de sus jóvenes atletas en pruebas de pista y campo. Con un total general de 1,407 medallas entregadas, los Juegos Centroamericanos en Guatemala se consolidaron como una celebración del deporte y la hermandad regional.

