Guatemala reafirma su reinado en el medallero de los Juegos Centroamericanos: ¿en qué lugar quedó Honduras?

<b>Panamá</b> ocupó el cuarto lugar con <b>171 preseas</b>, seguido de <b>Nicaragua</b>, que consiguió <b>182 medallas</b> y se consolidó como una potencia emergente, gracias a su esfuerzo en disciplinas de combate y atletismo. Por su parte, <b>Honduras</b> finalizó en el <b>sexto puesto</b>, con un total de <b>126 medallas</b> (27 de oro, 27 de plata y 72 de bronce), un resultado que refleja avances significativos en comparación con ediciones anteriores, especialmente en deportes colectivos y acuáticos.Cerrando el medallero se encuentra <b>Belice</b>, que aunque solo obtuvo <b>14 medallas</b>, incluyendo un oro, demostró entusiasmo y compromiso en cada competencia, destacando la participación de sus jóvenes atletas en pruebas de pista y campo. Con un total general de <b>1,407 medallas entregadas</b>, los Juegos Centroamericanos en Guatemala se consolidaron como una celebración del deporte y la hermandad regional.