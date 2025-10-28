No Todo es Futbol

Selección de Béisbol de Honduras se queda con la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos 2025

La Selección de Honduras se impuso ante su similar de El Salvador y conquistó la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos.

2025-10-28

La Selección de Béisbol de Honduras se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos 2025, que se disputan en Guatemala. El equipo catracho logró vencer este martes a El Salvador por marcador de 10-2, en un emocionante partido celebrado en el diamante Enrique “Trapo” Torrebiarte.

Durante el torneo, el conjunto hondureño tuvo una destacada participación al vencer a selecciones como Nicaragua y Guatemala, aunque no pudo ante Costa Rica, con quien cayó por 4-2.

El combinado nacional estuvo conformado por una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes promesas. Entre los más reconocidos destaca Orlando Castro, quien formó parte de la organización de los Piratas de Pittsburgh en el béisbol profesional de Estados Unidos. También sobresalió Jorge Arturo Zavala, que en el pasado integró los Bravos de Atlanta en el país norteamericano.

A ellos se sumaron talentos jóvenes como Maycol Cockborn y Kevin Reyes, además del lanzador Mariano Gómez, quien actualmente juega béisbol universitario en Estados Unidos.

Nicaragua se terminó coronando campeona del certamen al vencer a Costa Rica por "knockout" de 12-0 en la gran final. Con este triunfo, la novena nicaragüense sumó su séptima medalla de oro en la historia de los Juegos Centroamericanos y la tercera de forma consecutiva, tras los títulos obtenidos en las ediciones de 1977, 1986, 1994, 2001, 2006, 2013, 2017 y 2025.

Honduras se colgó la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos de Guatemala.

 (Mario O. Figueroa)
MEDALLERO EN BÉISBOL
  • Nicaragua: oro
  • Costa Rica: plata
  • Honduras: bronce
Redacción web
Gilmer Barralaga

Juegos centroamericanos
