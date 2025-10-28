Selección de Béisbol de Honduras se queda con la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos 2025

La Selección de Béisbol de Honduras se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos 2025, que se disputan en Guatemala. El equipo catracho logró vencer este martes a El Salvador por marcador de 10-2, en un emocionante partido celebrado en el diamante Enrique “Trapo” Torrebiarte.

Durante el torneo, el conjunto hondureño tuvo una destacada participación al vencer a selecciones como Nicaragua y Guatemala, aunque no pudo ante Costa Rica, con quien cayó por 4-2.

El combinado nacional estuvo conformado por una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes promesas. Entre los más reconocidos destaca Orlando Castro, quien formó parte de la organización de los Piratas de Pittsburgh en el béisbol profesional de Estados Unidos. También sobresalió Jorge Arturo Zavala, que en el pasado integró los Bravos de Atlanta en el país norteamericano.